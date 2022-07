Bjelica odgovorio Črnku: Znat će cijela Hrvatska tko mi psuje mater bez povoda!

Nakon utakmice Osijeka i Gorice već u prvom kolu Prve HNL povuklo se dosta repova. Prvo je nakon utakmice u svojoj reakciji predsjednik Gorice Nenad Črnko oštro prozvao suđenje glavnog suca Ante Čuljka za kazneni udarac dosuđen Osijeku i za crveni karton dosuđen Gorici, a zatim je priču nastavio trener Osijeka Nenad Bjelica kojem se nije sviđalo što je rekao čelni čovjek Gorice.

- Nemam problem reći da je Osijek po posjedu, udarcima na gol i ostalim statističkim elementima zaslužio pobjedu, ali činjenica je da je Gorica oštećena u ključnim dijelovima utakmice i da je ta pobjeda Osijeka došla na prljav način. U prijevodu, sve situacije koje su u utakmici bile 'li-la', apsolutno sve su otišle na 'li', na stranu Osijeka - podsjetimo se jučerašnje izjave Nenada Črnka za Večernji list, a još je prvi čovjek Gorice dodao:



- Ako su one prijetnje Nenada Bjelice sucima u izjavama prije sezone urodile plodom tako da se događa ovakvo suđenje, to nikako nije dobro, čak je malo i žalosno. Ne želim vjerovati u to jer bi to bilo poražavajuće.

Bjelica je znao u prošlosti imati oštre odgovore, ali ovaj je možda i najoštriji kojeg je uputio otkako radi kao trener u Prvoj HNL.

- Ponukan izjavama gospodina Črnka želim izraziti veliko razočarenje što jedan čelnik HNS-a nakon prve utakmice na ovaj način proziva mene i moj klub. On je jedan, a takvih ima puno, koji su na čelu HNS-a i hrvatskih nogometnih klubova, a koji svojim neprimjernim ponašanjem iz godine u godinu omalovažavaju i psuju Nenada Bjelicu i pokušavaju ga diskreditirati na bilo koji način.

- Ti "borci" za bolji hrvatski nogomet nisu uspjeli već 15 godina koliko su u HNS-u napraviti bolji i pošteniji hrvatski nogomet i žale se samo onda kada je njihov klub i to u njihovim očima oštećen. Nije se gospodin Črnko javio prošle sezone kada isti taj sudac u utakmici Gorice u Osijeku nije vidio očiglednu ruku Keite i kazneni udarac kojeg je vidjela čitava Hrvatska. Tada taj borac za poštenje ništa nije vidio i ništa nije komentirao. Poručujem i njemu i svim čelnicima klubova koji budu na ovaj način diskreditirali Osijek i Nenada Bjelicu da će dobiti odgovor - kazao je trener Osijeka.

Osvrnuo se na situaciju koja je bila i povod reakcije predsjednika Gorice. Riječ je spomenutom o kaznenom udarcu za Osijek kojeg je sudac Čuljak dosudio nakon intervencije iz VAR sobe.

- Da je odluka o jedanaestercu bila u sivoj zoni, sudac ne bi promijenio odluku. Samo kod očiglednih grešaka sudac mijenja svoju odluku. Na svu sreću smo imali poštenog VAR suca koji je ispravljao sve pogreške glavnog suca. To je bila naša sreća u toj utakmici - kaže Bjelica, te dodaje:

- Na uvrede čelnika klubova koji su uz to još i djelatnici u HNS-u i uvrede njihovih prijatelja i gostiju u VIP ložama svaki puta ću reagirati. Svaki puta kada bez razloga budu napadali mene i NK Osijek dobit će javni odgovor. Prenijet ću od riječi do riječi što je izgovoreno u ložama i što je psovano pa neka zna javnost tko nam vodi klubove i kako se ponaša ta gospoda. Neka puste Nenada Bjelicu i NK Osijek na miru! Nikoga ne diramo, ali nećemo dozvoliti niti da nas netko dira.

Bjelica je također upozorio hrvatsku javnost da više neće biti "gospodskog Nenada Bjelice"

- Znat će hrvatska javnost tko su ti čelnici klubova koji mi psuju mater bez povoda. Kakav oni problem imaju s Nenadom Bjelicom? Je li možda ljubomora? Neće me više nitko prozivati, svi će dobiti odmah drugi dan odgovor. Više nema gospodskog Nenada Bjelice koji šuti na uvrede. A ja ću se unatoč svima njima boriti za svoj klub - poručio je trener Osijeka pa zaključio:

- Prvi nepošteno ne želim biti. Bolje drugi pošteno, nego nepošteno prvi i to neka svima bude jasno.