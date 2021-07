Poruka iz Gradskog vrta: 'Bjelica će pronaći faktor X, Osijek ima najkvalitetniji kadar u ligi'

U razgovoru s Vedranom Jugovićem osjeti se dobra vibra oko Osijeka. Nakon priprema u Sv. Martinu na Muri, jasnije je kako će Nenad Bjelica, sa svojim ratnicima, u novu sezonu ući pripremljen za novi napad na naslov prvaka Hrvatske.

– Najvažnije je da nije bilo ozljeda. Novi igrači odlično su se adaptirali, a oni koji su bili izvan kadra približili su se udarnoj postavi. Također, izdvojio bih izniman potencijal nekolicine mladih igrača iz Osijekove škole – počeo je Jugović, Osijekov vezni koji će sigurno biti u svim Bjeličinim kombinacijama.

Nakon iskustva iz prošlog prvenstva, jasno je kako će ovoj momčadi Osijeka za trofeje trebati faktor X, nešto što čini razliku između šampiona i onih koji su razina ispod...

Bogatiji smo iskustvom

– Sigurno će nam trebati taj, kako kažete, faktor X. Jasno je da on nužan za osvajanje trofeja, moraš imati nešto dodatno. Lani smo, veći dio sezone, bili ravnopravni s Dinamom i ostalim rivalima. To nam je odličan temelj za ovu sezonu u kojoj smo spremni za nešto više. Ne razmišljamo predaleko u budućnost, idemo trening po trening, utakmicu po utakmicu. Vidjet ćemo gdje će nas to dovesti. Sada smo fokusirani na utakmicu sa Šibenikom. Naravno, Osijek će ove sezone biti bolji, jer smo bogatiji iskustvom. duže smo zajedno. Sve više upoznajemo trenerove zahtjeve. Svi znamo koliki je on perfekcionist. Isto tako, poznato je da se njegova momčad brzo uklapa u sisteme. Da, pronaći će taj faktor X.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL 24.06.2021., Sveti Martin na Muri - Prijateljska utakmica, NK Polet - NK Osijek. Sime Grzan, Vedran Jugovic Photo: Sanjin Strukic/PIXSELL

U Jugovićevu narativu lako ćete prepoznati Nenada Bjelicu, gotovo identične rečenične konstrukcije. To može samo biti potvrda da je Bjelica svojim igračima prenio mentalitet. A lakše bi sigurno bilo da se navijači vrate u Gradski vrt.

– Gradski vrt poznat je po domaćinskom ozračju. Sigurno bi nam bilo lakše s njima. Naravno da bi nam to bio nevjerojatan poguranac u borbi za vrh. Nadam se da će ove sezone doći u što većem broju. Nogomet bez navijača nije sport. Nije ga uopće ugodno gledati bez navijača. Pa vidjeli ste sada na EP-u što znače opet pune tribine. Nogomet treba vratiti ljudima – naglašava Jugović.

Svi čekamo da Bjelica izvuče nešto iz šešira.

– Ne treba ništa prejudicirati. To nije ozbiljno. Jasno je da imamo najkvalitetniji stručni stožer u ligi i to je naša najveća snaga. Jer, lako je vjerovati treneru koji ima autoritet znanja i koji je to dokazao svojim rezultatima. Najvažnije je obostrano povjerenje i korektan odnos. Na dobrom smo putu.

Lakše je bilo podnositi pripreme uz Europsko prvenstvo.

–Te su nam utakmice bile dobrodošle prije spavanja. Malo bismo se družili, raspravljali o nogometu. Na kraju, ima nas tri milijuna trenera. Ljepši je osjećaj jer smo se i zaželjeli nogometa pred navijačima.

Što je posebno vidio na turniru?

– Bilo je jako zanimljivih detalja i pojava. Od Danske koja je imala nesretnu okolnost s Christianom Eriksenom, pa na kraju otišla daleko i napravila lijepu priču. Najveći dobitak je povratak navijača.

Jasno je da će u budućnosti momčadski duh i besprijekoran sustav zajedno činiti razliku.

– To je ono na čemu inzistiramo i mi u Osijeku. Momčadski duh jedan je od najvažnijih zahtjeva našeg stručnog stožera. Važno je unijeti što više energije.

Nešto kao Italija?

– Tako je. Baš ta energija dovela ih je na tron. Predvođeni veteranima, ta energija se disperzirala na cijelu momčad. Zasluženo su trijumfirali.

Jesu li ključni bili Bonucci i Chiellini ili trener Mancini?

– Ozračje u momčadi stvara se kombinacijom jednog i drugog. Trener to prenosi na ostatak momčadi preko ključnih igrača. Oni su njegova produžena ruka.

Pričali smo malo i o našoj ligi koja se zadnjih godina diže kvalitetom.

HNL će biti i bolji

– HNL je oduvijek posjedovao kvalitetu. Možda su katalizator takvih promjena bili i uspjesi naše reprezentacije. Sigurno jesu. No, važnu ulogu odigrali su i novi travnjaci. U odnosu na prije desetak godina kada sam igrao, ovo je sada puno bolje. Igračima se lakše izraziti u tehničkom smislu. Naravno, na infrastrukturi moramo još poraditi. Često pričam s drugim igračima koji su, primjerice, igrali u Poljskoj, svi oni kažu da je naša liga tehnički bolja. Taj rast sigurno ćemo imati i u budućnosti. Mi u Osijeku čekamo novi stadion, Rijeka ima svoj projekt. To je smjer u kojem bi naš nogomet trebao ići. Samo tako doseći ćemo višu razinu. Pa pogledajte samo neke naše klubove. Prije nekoliko godina, milijunski transferi bili su znanstvena fantastika, a sada u gotovo pa redovita pojava. Pomiču se financijske granice koje određuju i nameću veliki klubovi, a sve se onda širi na manje klubove i lige. Mladom igraču lakše je zadržati cijenu sada nego prije. Ovakve okolnosti jako su dobra stvar za našu ligu i očito je koliko je ona narasla i koliko je vani doživljavaju ozbiljno – zaključio je Vedran Jugović.

>>> Dinamo brani titulu prvaka Hrvatske