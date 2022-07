Bjelica bez mira za uzvrat, Nejašmić autogolom sve zakomplicirao

Nogometaši Osijeka uspješno su otvorili europski put, u prvoj utakmici drugog pretkola Konferencijske lige momčad Nenada Bjelice pobijedila je kazahstanski Kizilžar s 2:1 i otvorila si vrata prolaska u sljedeći krug kvalifikacija gdje će igrati protiv boljeg iz staza Boteva iz Plovdiva i ciparskog APOEL-a. No, priča s Kazahstancima još nije završena, autogol Darka Nejašmića u 83. minuti ipak daje nekakvu nadu Kizilžaru da s minimalnom pobjedom dođe do produžetaka ili jedanaesteraca.

Ivušić puno toga obranio

Doduše, Osijek mora biti oprezan za taj uzvratni susret jer tih 2:1 ne jamči mu mir, to prije jer i u ovoj prvoj utakmici u Kazahstanu Osijek nije briljirao, a Ivušić je imao nekoliko važnih obrana kojima je sačuvao svoju mrežu.

Prvi su zaprijetili domaćini, nakon daleko bačene lopte iz auta opalio je Mark Gurman i već u trećoj minuti uzdrmao prečku Bjeličine momčadi. Do poluvremena nije bilo puno prigoda, tek je u 22. minuti Topčagić pucao glavom, ali domaći vratar nije imao s tom loptom puno problema. Puno opasniji bio je udarac Kleinheislera s 20 metara, činilo se da je lopta završila u golu, no otišla je u vanjski dio mreže. I pred odlazak na odmor Ivušić je morao spašavati svoja vrata kada je u prilici bio Lobjanidze.

Brzo je u nastavku Bjelica morao mijenjati, prepone su stradale Leovcu i morao je ući Jurčević. No, bila je to dobitna zamjena jer samo tri minute kasnije Jurčević je odlično ubacio, a Mihret Topčagić glavom pogodio za vodstvo Osijeka. Od toga pogotka sljedećih je pet minuta bilo vrlo uzbudljivo, bilo je prilika na obje strane, ponovno je Osječane spasio vratar Ivušić. U 68. minuti Osijek je imao igrača više, drugi žuti karton dobio je Martins da Silva i to je Osijek iskoristio, ponovno je sjajno pucao Kleinheisler, ali sad je pogodio s prave strane vratnice, neobranjivo za 2:0 u 76. minuti.

Činilo se da je to zapravo i kraj posla, imao je 2:0 i igrača više, ali domaći igrači nisu stali, a Osijek ih je nagradio autogolom, u 84. minuti Nejašmić je pogodio vlastitu mrežu. Gotovo sa sredine travnjaka Nejašmić je vraćao loptu Ivušiću a da nije gledao gdje se njegov vratar nalazi i lopta je otišla u mrežu. Do kraja je Mierez zatresao mrežu, ali nije bilo 3:1 jer je označeno zaleđe.

Osijek ima dobru prednost koja je mogla biti i bolja, no važno je da je pobijedio nakon dugog i napornog puta, a to sad čeka kazahstansku momčad pred uzvrat u četvrtak. Uz to, Osijek bi mogao biti i jači nego jučer jer nije bilo kartoniranog Lončara i ozlijeđenog Belje, a i igrat će se na pravoj travi Gradskog vrta za razliku od loše umjetne trave na kojoj se igralo jučer u Nursultanu. Šteta što nije ostalo 2:0, Osijek bi bio puno mirniji, no i ovako držimo da ne bi smio imati puno problema u uzvratu iako je Kizilžar pokazao da ga se ne smije podcijeniti.

Čudna umjetna trava

– Želimo doći do rezultata koji će nam donijeti miran uzvrat, želimo pobijediti – rekao je uoči prvog susreta u Nursultanu trener Osijeka Nenad Bjelica.

Želja mu se samo djelomično ispunila, rezultat koji mu jamči miran uzvrat ipak nema, 2:1 pobjeda sigurno ne jamči veliki mir, ali ima željenu pobjedu i vjerujemo da će Osijek pred svojim navijačima odigrati bolje negoli je igrao u Kazahstanu, tamo je bilo dosta tehničkih grešaka, puno loših predaja lopte, a nekakvo opravdanje može biti i prilično čudna umjetna trava. Na kraju je ipak najvažnije da su Osječani pobijedili i trebali bismo ih gledati u trećem pretkolu.

