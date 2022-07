Bjelica nakon pobjede u Kazahstanu komentirao autogol Nejašmića

Nogometaši Osijeka u prvom su dvoboju drugog pretkola Konferencijske lige u gostima svladali kazahstanski Kizilžar 2:1.

Strijelac prvog pogotka bio je Mihret Topčagić u 58. minuti, a prednost gostiju je udvostručio Laszlo Kleinheisler u 76. minuti. Počasni pogodak za domaćina u 86. minuti koji im je ostavio nade za prolazak dalje prije uzvrata u Osijeku, zabio je ponovno Osijek. Odnosno, nesvakidašnji autogol je postigao Darko Nejašmić.

- Prilagodba na teren, vremenske uvjete i vremensku razliku nije bila lagana što se i vidjelo u početku utakmice. Nismo najbolje ušli u susret, ali kako je odmicao smo rasli u igri i formi te na kraju pobijedili. Čestitao bih svojim igračima jer su odigrali dobru utakmicu i vjerujem da su naše šanse u uzvratnoj utakmici velike za prolaz dalje i to je najvažnije - izjavio je nakon utakmice trener Osijeka Nenad Bjelica.

- Onog trenutka kad smo ubrzali igru sve je bilo bolje. Za svako izvođenje auta, za svaki korner, trebalo im je dosta vremena, jednostavno usporili su sve, uz već sporo vrijeme i spor teren. Na poluvremenu sam im rekao da igraju s dva dodira, a pomoglo nam je i prskanje terena u pauzi jer je onda bio malo brži - dodao je.

Osijek je od 68. minute igrao s igračem više jer je drugi žuti karton dobio domaći igrač, Brazilac Gian Martins.

- Pokazali su ne samo da su borbeni, nego i kvalitetni. Došli su bez problema do nekih šansi. Prečka u prvom poluvremenu i prilika koju je obranio Ivušić u drugom dijelu. Zato apeliram na navijače da dođu i pruže nam podršku, a nadam se da ćemo im mi priuštiti zadovoljstvo.

Nevjerojatan autogol postigao je Darko Nejašmić kojim je zadržao Kazahstance u igri za pozitivan ishod.

- Ne bih to komentirao, to se događa. Da nema grešaka u igri ne bi bilo golova ni za nas ni za protivnike. Ovaj nas rezultat drži budnima, s 0:2 možda bi mislili da je gotovo i mi i naši navijači. No, drži nas budnim i to me raduje.

