Ikona Osijeka najavila prvog euro protivnika, a evo gdje možete pratiti utakmicu Bijelo-plavih

Danas nas u neobičnom terminu čeka prvi europski ispit hrvatskog kluba u Konferencijskoj ligi. Osijek, trećeplasirana momčad Prve HNL iz prošle sezone, u Nursultanu (sadašnji naziv za Astanu) u prvoj utakmici drugog pretkola igrat će protiv Kizilžara, četvrtoplasirane momčadi kazahstanske Premier lige iz prošle sezone.

'Znam ih bolje nego nas'

S logističke strane ždrijeb nije mogao biti teži jer su bijelo-plavi izvukli najudaljenijeg mogućeg protivnika. U utorak navečer (22.30 sati) delegacija Osijeka krenula je na let, a stigli su u Kazahstan u ranojutarnjim satima. Budući da nisu mogli ići preko Ukrajine, nego su morali preko Turske i Gruzije, let je ukupno trajao pet sati i 40 minuta. Sve je prošlo u redu, samo što će igračima trebati vremena da ih prođe takozvani "jet-lag" (posebna vrsta umora nakon duljih letova kroz različite vremenske zone). Zato su Osječani i krenuli na put znatno prije nego što je to inače predviđeno za europske susrete.

Na let u Nursultan, nažalost za Osječane, nije krenuo njihov prvi napadač Dion Drena Beljo, koji je proteklog vikenda briljirao u prvom kolu HNL-a s dva pogotka protiv Gorice. Naime, baš u tom susretu Beljo je ozlijedio prepone i čekaju se rezultati pregleda kako bi se saznalo koliko će točno izbivati s terena, no ne bi trebao dugo biti izvan pogona. U vrhu napada trebao bi ga zamijeniti Ramon Mierez, a kao opcije tu su i Antonio Mance te Mihret Topčagić.

Budući da je Kizilžar poprilično velika nepoznanica u hrvatskim okvirima, ne postoji čovjek koji bolje zna o kazahstanskom suparniku nego skaut Osijeka Ivo Smoje, koji je bio zadužen za praćenje prvog europskog suparnika slavonskom prvoligašu.

– Pa gotovo bolje sada poznajem Kizilžar nego nas – nasmijao se skaut Osječana pa nastavio:

– Gledao sam deset njihovih utakmica otkako smo saznali da će nam biti protivnici. Nije ih bilo lako skautirati jer jako često rotiraju. U utakmicama koje sam gledao koristili su čak 25 igrača, a toliko rotiraju da su, primjerice, jednom u samo jednoj utakmici četiri različita igrača igrala na poziciji desnog beka – rekao je Smoje, koji je također istaknuo kako je momčad Kizilžara sastavljena uglavnom od nogometaša iz bivšeg Sovjetskog Saveza uz pokojeg Južnoamerikanca.

Kakav je Kizilžar u kadrovskom smislu? Ima li tu pojedinaca koji mogu pomrsiti račune Osijeku?

– Kizilžar je bio jako aktivan u prijelaznom roku, doveli su 4-5 novih igrača, a najviše su se pojačali u zadnjoj liniji. Ključna im je igra u prekidima, izvodi ih njihov najopasniji igrač, lijevi bočni Jurij Bušman, a gruzijski napadač Elguja Lobjanidze u tim je prekidima jako moćan sa svoja 193 centimetra – ističe Smoje.

Foto: Davor Javorovic/PIXSELL Osijek: Trening seniora NK Osijek 15.02.2019., Osijek - Igraci prve ekipe NK Osijek odradili su trening na glavnom travnjaku stadiona Gradski vrt. Kristal Abazaj, Ivo Smoje. Photo: Davor Javorovic/PIXSELL

Mnogi tvrde da će Kizilžar biti vrlo lagan protivnik za Osijek, a argument tih tvrdnji njihova je trenutačna pozicija na ljestvici u kazahstanskom prvenstvu. Kizilžar, koji je prošlu sezonu završio kao četvrti, ove je sezone nakon 15 od 26 odigranih susreta na 12. mjestu, samo jedno mjesto iznad zone ispadanja. Međutim, Smoje objašnjava zašto ljestvica vara.

– Ne smijemo se zavaravati njihovim mjestom na ljestvici jer oni nisu igrali loše, samo su u posljednjim utakmicama gubili zbog čudnih golova i pehova. To je organizirana, agresivna i čvrsta momčad koja teško prima pogotke – zaključio je Smoje, koji o nedostacima Kizilžara nije htio govoriti, ali sigurni smo da postoje i da ih je prenio šefu stručnog stožera Nenadu Bjelici.

Podsjetnik na 2021./2022.

Osim logističkih poteškoća i stila igre protivnika, valja dodati i da će se susret u Nursultanu igrati na umjetnoj travi, što će biti još jedna dodatna prilagodba koju će Osječani trebati uspješno apsolvirati žele li nastaviti europsku priču.

Podsjetimo se za kraj kratko na Osijekov prošlogodišnji put u debitantskom izdanju Konferencijske lige. U istoj ovoj fazi natjecanja Osijek je za protivnika imao poljski Pogon iz Szczecina, koji je svladao s ukupnih 1:0, a u trećem pretkolu Osječane je zaustavila bugarska CSKA iz Sofije ukupnim rezultatom 5:3. Osijek će u novoj europskoj sezoni dobiti i rekordera po broju nastupa za bijelo-plave u europskim utakmicama, kapetan Mile Škorić odigrat će svoj 19. europski susret za Osijek i tako izbiti na vrh vječne ljestvice kluba.

Kizilžar puno rotira, na jednom susretu četvoricu su izmijenili na desnom beku, kaže Ivo Smoje. Današnji ogled Osijeka i kazahstanskog kluba možete pratiti od 14 sati na MaxSportu 1, odnosno u live prijenosu na portalu Večernjeg lista.