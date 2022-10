Bivši vatreni prozvao Antu Čačića: 'To bilo ružno, nije mu to trebalo'

Za nogometni razgovor na temu Dinama jučer smo okrenuli broj Danijela Pranjića. Naš bivši reprezentativac, igrač Dinama i Osijeka, danas trener niželigaša Trnja, spremno je započeo svoju verziju priče.

– Jako je nezgodno komentirati sustav u kojem nisi prisutan. Najbolju analizu mogu dati Dinamovi igrači ili Ante Čačić. No prije bilo čega moramo kazati da Dinamo do sada igra uspješnu sezonu i treba im skinuti kapu. Bez obzira na to što vjerojatno neće proći dalje u Ligi prvaka. Sigurno postoje uzroci zbog kojih Dinamo trenutačno izgleda lošije nego na početku. Ovisi kako su gađali formu, neki igrači padaju u formi. Možda su tempirali formu za početak prvenstva, svjesno znajući da će doći do pada u ovom razdoblju. Možda je Dinamo trebao odgađati svoje utakmice i puno više rotirati u prvenstvu. Postoji puno stvari koje igraju ulogu. Osjeti se Dinamov pad, u prvenstvu to uspijevaju rješavati, no u Europi je to, pored Milana ili Chelseaja, malo teže izvedivo. Da je Dinamo možda tražio uzlaznu putanju u formi tijekom sezone, možda se ne bi ni kvalificirali u Ligu prvaka – kaže Pranjić.

Premalo rotacije

Sasvim logično, zasmetala mu je kvalifikacija Ante Čačića o "kvartovskim trenerima" koji ga ne bi smjeli kritizirati...

– Postoje dobronamjerne i zlonamjerne kritike. Treneri koji jedva čekaju pad nekog hrvatskog kluba. Ružno je zazvučala ta Čačićeva izjava. Nije mu to trebalo. Pa i on je, koliko znam, radio u kvartovskim klubovima i sada se tako osvrće na sve nas. Volio bih da malo pojasni tu kvalifikaciju prema desecima trenera i stotinama igrača koji, usput rečeno, navijaju za Dinamo i strepe svaku utakmicu. Ne znam, možda se krivo izrazio, no podcijenio je sve nas koji radimo na toj razini. Bez manjih klubova sigurno ne bi bilo ni Dinama ni cijelog sustava. Na toj razini ima puno trenera koji dobro rade. Malo mi je zasmetalo jer tu ljudi rade po desetak sati dnevno.

Već godinama nismo vidjeli Dinamo koji djeluje tako ispuhano već u ovom dijelu sezone.

– Vjerojatno je i stvar u toj rotaciji. Imate trenere, poput Nenada Bjelice, koji više vole mijenjati momčad. On je s jednom postavom igrao prvenstvo, s drugom Europu, s trećom kup. Čačić se orijentirao na petnaestak igrača što sigurno nije dovoljno za izvući prvenstvo i Europu.

Ne smijemo zanemariti činjenicu da je ova momčad nekoliko godina starija u odnosu na to Bjeličino doba.

– I to sigurno utječe. Vidim, priča se da je Ademi najlošija Dinamova karika, što, naravno, nije točno. Vjerojatno je došlo do zamora materijala i kada Ademi nije na sto posto svojih mogućnosti, onda ni Dinamo nije pravi. Onda se i Mišić muči u sredini, Ivanušec također ne igra dobro kako smo navikli na njega. Čim je jedan loš, vuče drugog za sobom.

Šteta za propuštenu priliku protiv Salzburga.

– Kada pogledamo unazad, onda je Salzburg zaista bio ta prilika. Možda su tu trebali biti malo hrabriji, u obje utakmice.

Svi pričamo o traženju širine u rosteru, koliki je to potencijal?

– Dinamo ima širinu, vjerojatno najbolju momčad. Moralo se naći načina da se iskoristi ta lijeva noga Petra Bočkaja, trebalo ga je dovesti na optimum, drugačije postaviti stvari. A ne stalno pričati o tome kako nije spreman, nije lijevi bočni... A tko je kod nas taj lijevi bočni zadnjih 25 godina!? Nitko, je l' tako?

Robert Ljubičić taj posao je odradio sasvim solidno?

– Sve osim Milana odradio je jako dobro. No to nije mjerilo jer se teško braniti protiv Milana kada upadneš u crnu rupu.

Osijek bi mogao dati pravu dijagnozu stanja u Dinamu?

– To su moja dva kluba, baš kao i svi hrvatski klubovi kada igraju Europu. Nejasno mi je kako netko može kazati da ne navija za naše klubove koji nas predstavljaju vani. Pa to je interes hrvatskog nogometa. U ovoj će se utakmici puno pitati Osijek, bit će jako opasan jer su dobili šamar protiv Varaždina. Čačić će vjerojatno izaći s momčadi na koju navijači nisu naviknuti. Dinamo je ranjen, svi su ih napali, a s druge strane je zahuktali Osijek.

Ima još rezerve

Ako govorimo o Dinamu koji je došao do vrhunca, je li onda ovo jasan znak da Dinamo ulazi u eru u kojoj će morati više ulagati?

– Ovisi o klupskoj strategiji. No Dinamo ima puno igrača koji nisu dali maksimum. Tu je mladi Baturina, nismo dovoljno vidjeli Drmića koji nije sve dao ovoj momčadi. On je kao i Bočkaj, imam osjećaj da mu je svejedno kada izađe na teren. Nema onu energiju kao kad je igrao u Rijeci. Ne smiješ ugasiti takvog igrača, čeka se hoće li Petković biti prodan... Dinamo ima jako puno rezerve u ovom rosteru, tu je Josip Šutalo koji se vraća nakon ozljede...

Nije, dakle, još vrijeme za nadogradnju Mamićeva nasljeđa?

– Ne bih to tako rekao. Duga je sezona, bit će tu još svega. Nije dobro donositi ultimativne zaključke nakon jedne utakmice. Dinamo je prvi i vjerojatno će opet osvojiti prvenstvo, samo čudo ili nekakva ludost može ih zaustaviti – zaključio je Pranjić.

