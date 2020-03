Bivši vatreni: 'Prijatelj ima virus, svi su u šoku. Italija je u potpunom kaosu!'

Predsjednik Udruge Nogometni sindikat, bivši proslavljeni reprezentativac Dario Šimić svakodnevno osluškuje vijesti iz Italije, ali ne samo iz nogometnih razloga.

– Čujem se s prijateljima iz Milana koji su još uvijek u šoku. Naime, moj prijatelj, koji ima 45 godina, zaražen je koronavirusom i u karanteni je već deset dana. Njegovu suprugu, koja je vjerojatno isto zaražena, nisu ni pregledali, jer nemaju dovoljno tampona, a nemaju mjesta u bolnicama više, osim za one najkritičnije. Tako se ona nalazi kod kuće, a s prijateljem sam u kontaktu: rekao mi je da se osjeća dobro i da mu se stanje popravlja – kaže Šimić.

>> Pogledajte galeriju: prošlog vikenda utakmice talijanske lige igrane su bez gledatelja

Jeste li u kontaktu s talijanskim nogometnim vlastima?

Pokušavaju umanjiti paniku

– Čuo sam se s ljudima iz Talijanskog nogometnog sindikata. Oni su, naravno, jako zabrinuti. Naravno, svima je zdravlje na prvom mjestu, samih igrača i ljudi koji su oko njih, jer sve je to sve izašlo iz nekih okvira. Oni stalno naglašavaju da nema mjesta panici, jer panika je najgora, i oni su sada prekinuli prvenstvo – kaže Šimić pa nastavlja:

– Igrači su do sada morali putovati, igrati pred praznim tribinama, međusobno biti u fizičkom kontaktu, a sada sve dovodi do još jednoga pitanja – trebaju li uopće trenirati zajedno? Sve to dovodi u pitanje regularnost prvenstva, kako će se ono završiti. Nakon toga dolazi Europsko prvenstvo, čije je otvorenje 12. lipnja u Rimu. Sve je to situacija koju nitko nije očekivao. Nadamo se da će s toplijim vremenom i taj virus oslabjeti – kaže Šimić koji se još nije čuo s počasnim članovima sindikata, našim reprezentativcima u talijanskim klubovima.

Razmišljaju li u Uefi o najcrnjem scenariju za ljeto, neodigravanju Eura? Naime, pripreme reprezentacija moraju početi oko 25. svibnja, a u Italiji možda do tada neće biti završeno prvenstvo. Usto, četiri utakmice Europskog prvenstva igraju se u Rimu (tri u skupini i jedna četvrtfinalna).

– Ne znamo u kojemu će smjeru ovo ići, nije nikome bilo ni u peti da će se ovo dogoditi. Ali vjerojatno se u Uefi i pripremaju i za taj scenariji. Bez obzira na to što treba slati umirujuće poruke, a ne paniku, treba imati pripremljenu opciju A i opciju B – uzvraća Šimić.

>> Video: Naši poznati znanstvenici odgovaraju na pitanje: zašto se koronavirus toliko brzo širi u Italiji?

Kako gledate na angažman dvojice vaših prijatelja, Marija Stanića i Igora Tudora u Hajduku?

– Drago mi je da se Stanić uhvatio u koštac s tako velikim izazovom. Napravili su dobru momčad i određeni pomak, e sad svaki dan je novo dokazivanje.

Na kakav pomak mislite?

– Tudor je donio nešto novo, novu energiju u igri Hajduka. Istina, izgubili su od Dinama i Rijeke, to već malo mijenja dojam. No vidjet će se na kraju godine. Stana i Tušo su dobra ekipa, uvijek podržavam da se bivši vatreni uključuju u nogomet i da konkretno rade. To je veliko iskustvo za Stanića, dok je Tudor već dulje vrijeme “unutra’. Imaju priliku dobrim radom napraviti i rezultatski pomak.

Roko ide Darijevim putem

U Hajduku često nema strpljenja za trenere?

– Nije to tako samo u Hajduku, cijeli nogometni svijet ima sve manje strpljenja. Izumiru treneri koji rade u istome klubu po deset godina. Ali u Splitu ima pametnih ljudi koji će prepoznati ide li nešto u dobrom smjeru. I ako nešto ide u dobrom smjeru, dat će ljudima kredit da idu i dalje. Uspjeh bi bio da ove godine prikažu dobru igru i da osvoje drugo mjesto na kojemu bi se mogli nadograđivati i eventualno se približiti Dinamu. Tu će se vrednovati Tušin i Stanin rad. Ja mislim da oni dolje imaju dobru atmosferu. Nadzorni odbor i navijači ih ne opstruiraju. Lijepo je uza sebe imati navijače koji navijaju tijekom cijele utakmice – naglašava Šimić.

Vaš sin Roko, tek 16-godišnjak, član Lokomotive (gdje ga trenira Jerko Leko), u kadetskoj je u reprezentaciji koja danas igra prijateljsku utakmicu u Beogradu sa Srbijom. Koliko sudjelujete u izgradnji njegove karijere?

– Idem na njegove utakmice kada nastupaju u Zagrebu. Važno je dečkima u toj dobi usađivati prave vrijednosti, učiti ih da se bore za sebe, da napreduju, da rastu iz dana u dan i da nisu previše opterećeni.

Je li Roku vaše ime, reprezentativca sa sto nastupa, dodatni teret?

– U nogometu uvijek postoji pritisak, od njega se može pobjeći i njega moraš savladati. Sve ima svoje prednosti i mane, ali se uvijek sve svodi na to da je teren jedino mjerilo. Tu ne možeš prevariti ni struku ni auditorij. Ako netko nije igrač, to se vrlo brzo pokaže – zaključio je Šimić.