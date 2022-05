Bivši trener plavih: Dinamo se vratio na tvorničke postavke i zato je najbolji u Hrvatskoj!

U danu dvaju derbija najbolje četvorke naše nogometne lige očekivali smo više neizvjesnosti. Dinamo i Hajduk uspješno su, lakše od predviđanja, prošli svoje izazove na Maksimiru, odnosno, Rujevici. Nakon dana odluke samo možemo kazati da je Dinamo samo jedan mali koračić od novog naslova prvaka. Sva zbivanja na našim nogometnim travnjacima jučer je pratio i Nikola Jurčević. Imao je i 'pojačanje' jer mu je društvo pratio dvogodišnji unuk Aleks. Čim se 'deda' javio na mobitel, Aleks je vrišteći krenuo u slušalicu 'dati izjavu'...

- Čim se malo maknem od njega ili mu nisam posvećen, odmah me traži. Pa vi sada prevedite izjavu ako vam treba - smije se Jurčević.

Rijeka i Osijek zakazali

Nastavili smo u ozbiljnom tonu u kojem je Nikola ponudio najprije opći dojam.

- Četiri najbolje momčadi u ligi pokazale su svoju veličinu, odnosno autoritet i zašto su najveći klubovi. Mislim, naravno, na Dinamo i Hajduk. Rijeka i Osijek su zakazali - kaže Jurčević.

Rijeka jučer nije bila ni sjena momčadi koja je znala pobjeđivati Hajduk i donedavno igrala najljepši nogomet u ligi...

- Rijeka je nastavila sa svojom serijom koji su jako nepredvidivi. Od varijante u kojoj nam se čini da su ozbiljan kandidat za naslov do neprepoznatljivih izdanja u kojima gube bodove. Oni imaju kvalitetu, no izgubili su igrom ispod svih očekivanja. Iznenadilo me to, posebice ako znamo da je Rijeka jedan od najnezgodnijih protivnika za Hajduk. Teško mi ih je analizirati. Imaju određenu kvalitetu ali očito nemaju stabilnost ili psihološku snagu.

Hajduk nikada s manje stresa nije dobio neku važniju utakmicu?

- Možemo to tako kazati. Vodeći pogodak sve je okrenuo na mlin Hajduka. Nakon crvenog kartona, Rijeka je mogla samo izgubiti.

Ponajviše će se i na kraju sezone pričati o Marku Livaji bez kojeg Hajduk nije ista momčad?

- Tu nema nikakve dileme. Livaja je obilježio sezonu u Hajduku. Kada je raspoložen, Hajduk pobjeđuje ili ne gubi. Kada on nije pravi, Hajduk gubi bodove. On je među tri igrača u našem prvenstvu i iznad razine Prve HNL.

Kao da su se najvažnije Osijekove poluge ugasile i prije utakmice s Dinamom?

- Osijek je iz nepoznatog razloga bio bez energije koja ih je krasila veći dio prvenstva. Kao da su ih te nesuglasice i turbulencije u klubu otupjele. Osijek je u idealnim okolnostima kompaktan, čvrst i neugodan. Ključni trenutak bio je crveni karton, što pokazuje koliko su igrači dekoncentrirani u najvažnijim trenucima.

Ipak se za osvajanje trofeja mora složiti jako puno detalja i nije dovoljan samo mađarski kapital i visoke ambicije?

- Apsolutno se slažem. Kada mjerimo igračku kvalitetu, Dinamo je najbolji. Osijek i ostale momčadi morale bi nadmašiti same sebe kroz pristup, taktiku i sportsku sreću da bi se približile Dinamu. Plavi imaju najizbalansiraniju momčad, bez obzira na sve poteškoće koje su ih pratile ove sezone.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL 08.05.2022., Zagreb, stadion u Maksimiru - Hrvatski Telekom Prva liga, 34. kolo, GNK Dinamo - NK Osijek. slavlje, Mislav Orsic Photo: Goran Stanzl/PIXSELL

Postoji logika

Dinamu za novi naslov treba pobjeda u Šibeniku.

- Dinamo se u zadnja dva-tri tjedna vratio na svoje standardizirane tvorničke postavke u kojima najbolje izgleda. Vidim logiku u postavljanju igrača. Usprkos svim kritikama, Petković je pokazao da je klasa za ovu ligu. Dinamo drži sve u svojim rukama i stavio je jednu ruku na titulu.

Priželjkivali smo senzacionalnu završnicu u kojoj bi o naslovu odlučivao derbi u Maksimiru...

- Bilo bi to prvi put u povijesti lige. Dinamo će to vjerojatno realizirati u sljedećem kolu, iako ni Šibenik ne bih podcjenjivao. Pohvalio bih Hajduk koji je napravio veliki iskorak u odnosu na prošle sezone. To je sjajna stvar za našu ligu. Utakmice su sve gledanije, šteta što je izostala neizvjesnost u borbi za ostanak - zaključio je Jurčević.

