Bivši trener Dinama i Hajduka seli na novu adresu? 'To je početak njegovog uspona...'

Pod egidom 'ekskluzivno', rumunjski mediji donose informaciju da bi Željko Kopić, nekadašnji trener zagrebačkog Dinama i Hajduka, mogao napustiti Dinamo iz Bukurešta. Hrvatski trener zadnjih je mjeseci napravio sjajan posao u tom rumunjskom klubu kojeg je iz, gotovo bezizlazne situacije i ispadanja iz lige, doveo na vrh ligaške ljestvice.

A sada, prema pisanju rumunjskih medija, Kopić bi ove sezone mogao preuzeti turskog prvoligaša Antalyaspor. Kopićev odličan rad u Dinamu, očito nije prošao nezapaženo u Europi, a ponuda iz Turske samo je početak novog Kopićeva uspona, pišu Rumunji. Antalyaspor je trenutačno u sredini ljestvice turske Superlige. Željko Kopić ušao je u zadnju godinu ugovora s Dinamom i može slobodno započeti pregovore s Turcima.

Podsjetimo, Kopić je u bukureštanskom Dinamu od prosinca 2023. godine, a klub je do sada vodio u 49 utakmica. Prije toga kratko je radio u bugarskom Botevu, a najbolje ga pamtimo iz Dinama, odnosno Hajduka. Na Maksimiru je bio od travnja do prosinca 2020. godine, a Hajduk je vodio od studenog 2017. do runa 2018. godine.