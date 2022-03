Bivši njemački kancelar zbog ruske nafte ne raskida veze s Putinom: Ostao je bez svih počasti!

Njemački nogometni savez (DFB) povukao je počasno članstvo bivšem njemačkom kancelaru Gerhardu Schröderu zbog njegovih veza s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom.

- Ruski napad na Ukrajinu suprotan je međunarodnom pravu i stoga nespojiv s našim vrijednostima - izjavio je vršitelj dužnosti predsjednika DFB-a Rainer Koch.

Foto: Fabian Bimmer/REUTERS Soccer Football - DFB Cup - Quarter Final - Hannover 96 v RB Leipzig - HDI-Arena, Hannover, Germany - March 2, 2022 A banner is seen among the fans against the former German Chancellor Gerhard Schroeder REUTERS/Fabian Bimmer DFB REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS AS IMAGE SEQUENCES AND/OR QUASI-VIDEO. Photo: Fabian Bimmer/REUTERS

- Nažalost, Gerhard Schröder nije pristao na brojne zahtjeve za jasno stajalište protiv ovog rata - dodao je čelnik federacije, koji je Schröderu već dao ultimatum da napusti funkcije koje obnaša ili da se odrekne članstva u DFB.

Borussia Dortmund je u srijedu iz istih razloga oduzela bivšem kancelaru titulu počasnog člana kluba.

Schröder (77) blizak je s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. On je predsjednik odbora direktora Rosnefta, vodeće ruske naftne grupe, i odbora dioničara Sjevernog toka 2, kontroverznog rusko-njemačkog plinovoda, a u lipnju bi se trebao pridružiti nadzornom odboru ruskog diva Gazprom.

