Bivši igrač Manchester Uniteda proglasio bankrot, Rashford ga spasio jednim pozivom

Nekadašnji nogometaš Manchester United Wes Brown (43) nedavno je iznenadio javnost i proglasio bankrot. Naime, Brown je bio dio legendarne generacije Manchester Uniteda koja je pod palicom Sir Alexa Fergusona uspjela osvojiti gotovo sve što se moglo, zarađivao je po 50.000 funti tjedno, a nakon razvoda i lošeg ulaganja novca, sve je otišlo nizbrdo. A on je od milijunaša postao siromah.

Brown je ulagao milijune u nekretnine i svaki put je napravio promašaj. Konačan udarac zadala mu je supruga Leanne koja je dobila dio njegovog bogatstva, a nakon toga krenule su priče o bankrotu i dugovima.

Ipak nije sve tako crno jer United je izgleda obitelj, engleski mediji pišu da su Wayne Rooney i Michael Carrick odmah kontaktirali Browna kako bi mu pomogli, a mnoge je oduševila i gesta Marcusa Rashforda.

Former Utd defender Wes Brown is reportedly renting one of Rashford’s properties on a ‘mates rates’ deal.



Last month, it was reported that 43yrs Brown has been declared bankrupt. the former England defender fell into a six-figure debt with HMRC as well as failing on car payments pic.twitter.com/14cTHS3ZrL