Bivši igrač Dinama ostao je zaboravljen, a sada ga čeka veliki transfer u Njemačku

Bivši nogometaš Dinama i bivši kapetan mlađih uzrasta hrvatske reprezentacije Ivan Šunjić pred potpisom je za berlinsku Herthu, prenosi Germanijak.

Foto: Nick Potts Leicester City v Birmingham City - FA Cup - Fifth Round - King Power Stadium Leicester City's James Maddison (left) and Birmingham City's Ivan Sunjic battle for the ball during the FA Cup fifth round match at the King Power Stadium, Leicester. Nick Potts Photo: PA Images/PIXSELL

Njemački Bild ističe da je hrvatski nogometaš već stigao u Berlin, gdje će obaviti liječničke preglede i potpisati za klub iz Bundeslige.

Šunjić je iz Dinama prije tri godine otišao u Birmingham City za osam milijuna eura, pristao je otići u klub iz Championshipa, nadajući se da će to biti samo prva stepenica prema Premiershipu. Međutim, Šunjić je ostao tri godine u Birminghamu, koji se nikako nije uspio uključiti u borbu za vrh, pomirio se s prosječnošću i životom na začelju, a time je i Šunjić ispao iz fokusa. Slovio je kao budući reprezentativac, no, u Birminghamu je postao zaboravljen, iako je igrao uglavnom standardno.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL 30.03.2019., stadion Maksimir, Zagreb - Hrvatski Telekom Prva liga, 26. kolo, GNK Dinamo - NK Inter Zapresic. Ivan Sunjic. "nPhoto: Luka Stanzl/PIXSELL

Već od prošle godine krenule su priče da ga klub želi prodati, ponajviše zato što je jedan od najskupljih igrača Birminghama, a klub nema ambicije i financije za jači iskorak, ali, tada nije otišao, kao ni na zimu, kad se spominjao interes iz Španjolske. Ostao je do kraja sezone, a sad je, čini se, vrlo blizu promjene kluba i zemlje.

Foto: EXPA/ laPresse/ Massimo Paolone ITA, UEFA U21 EURO 2019, Frankreich vs Kroatien 21.06.2019, San Marino Stadium, Serravalle, ITA, UEFA U21 EURO 2019, Frankreich vs Kroatien, Gruppe C, im Bild Lucas Tousart (Francia) in azione contrastato da Ivan Sunjic (Croazia) // Lucas Tousart (Francia) competes for the ball with Ivan Sunjic (Croazia) during Group C match between France and Croatia of the UEFA U21 EURO 2019 at the San Marino Stadium in Serravalle, Italy on 2019/06/21. EXPA Pictures © 2019, PhotoCredit: EXPA/ laPresse/ Massimo Paoloner"nr"n*****ATTENTION - for AUT, SUI, CRO, SLO only***** EXPA/ laPresse/ Massimo Paolone

Šunjiću ugovor s Birminghamom istječe 2024. godine, zasad se ne spominje visina odštete, ali, ako je doista već u Berlinu na liječničkom, onda je posao vrlo blizu zaključenja. Fredi Bobič, sportski direktor Herthe, nakon ostanka u Bundesligi u doigravanju krenuo je u obnovu Hertniha kadra, a nakon Filipa Uremovića na pragu je dovođenja još jednog Hrvata.

Šunjić bi dolaskom u Bundesligu sigurno bi opet skrenuo pažnju na sebe, možda bi se u dogledno vrijeme opet mogao vratiti i u izbornikov fokus.