Bivša zvijezda Dinama poručuje: 'Ne daj Bože da Hajduk bude prvak, reći ću vam zašto'

Sljedećeg tjedna vraća se HNL. Uzbuđenja na domaćim nogometnim travnjacima neće nedostajati jer prvi put nakon 2005. Hajduk je u izglednoj poziciji za lov na naslov. Puno se toga još može odigrati, no euforija u Dalmaciji je na vrhuncu pogotovo nakon dovođenja Ivana Perišića u redove bijelih.

Bivši Dinamov napadač Tomo Šokota gostovao je u emisiji Sport nedjeljom i komentirao kako će izgledati nastavak prvenstva. Otkrio je i razlog zašto ne želi da Hajduk bude prvak.

– Ja sam već jednom rekao, ne daj Bože da Hajduk bude prvak. Ja sam bio u Benfici koja 11 godina nije bila prvak, a mi smo tada uzeli naslov. I znam što je to. To je bilo ludilo. Jer ono što se nakupilo godinama, zakotrljalo se i to je trajalo. Benfica se nakon toga počela mijenjati, lavina se zakotrljala – pojasnio je.

Istaknuo je da Dinamo mora učiniti sve da Hajduk ne postane prvak jer bi zagrebačkom klubu u tom slučaju bilo sve teže i teže.

– Dinamo mora sve napraviti da ove godine bude prvak. I da ne dozvoli Hajduku da ne počne svoju lavinu. Hajduk je sve bliži Dinamu, ali i Rijeka, i Osijek. Moram priznati, nije prvi put da sam rekao – Ne daj Bože da hajduk bude prvak – zaključio je.