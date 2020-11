Biserka Petrović prepričala što joj je Maradona rekao na Draženovu grobu

Od preminulog nogometnog čarobnjaka Diega Maradone oprašta se cijeli sportski svijet pa tako i hrvatski sportaši. Među prvima se objavom na društvenim mrežama javio član Košarkaške kuće slavnih Dino Rađa, koji je svojedobno u Italiji (početkom 90-ih) pečalbario u vrijeme kada i “mali zeleni”.

Podsjeća na Roberta Durana

– U vrijeme moje prve sezone u Romi Maradona je igrao svoju posljednju sezonu u Napoliju. Nevjerojatno je koliko je taj čovjek bio popularan, pa nije bilo dana da se o njemu nije pisalo ili govorilo u televizijskim emisijama. Svojom pojavom i umijećem on je nogometu kao sportu donio novu razinu popularnosti – kazao je Rađa i dodao:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

– Postoje ljudi koji su na kugli zemaljskoj ostavili neizbrisiv trag, bilo da su znanstvenici, umjetnici, izumitelji ili sportaši, od Arhimeda do Dončića, koji sada ispisuje povijest, a Maradona je jedan od takvih neizbrisivih.

Maradona je svojim nogometnim umijećem očarao sportski svijet. Njegov nogomet bio je pun vica, za oko i dušu, i malo je onih koji nisu navijali za njega. Isto tako, on je eklatantan primjer kako netko sam sebi može pucati u nogu. Baš mi je žao što je sam sebe upropastio.

Je li Maradona za nogomet predstavljao što i Jordan za košarku?

– Vjerojatno jest, u smislu osobne popularnosti, ali i doprinosa popularnosti svom sportu, no oni su bili posve drukčiji likovi. Koliko god je Jordan bio stroj posve posvećen košarci, toliko je Maradoni slatki život bio na prvom, a nogomet na drugom mjestu.

A na taj dio priče – o navikama koje vode samouništenju – nadovezao se i bivši profesionalni prvak Europe u boksu Željko Mavrović:

– Što reći, a biti iskren!? Nešto što sam kod Maradone cijenio jest iznimna vještina u sportu kojim se bavio. Dijelom je to nogometna tehnika, a drugim dijelom sva njegova osebujnost koju je ugradio u nogomet. No volio bih da je uspio sačuvati i dostojanstvo pa da bude uzorom i u drugom dijelu svog života.

Nažalost, to mu nije pošlo za rukom.

– Žao mi je što su ga uništili razni poroci. Kada nešto dotjeraš do razine do koje je Maradona došao tijekom karijere, imaš priliku i drugi dio života voditi uredno i ugodno, baš uživati u životu. A ja u svim tim dopinzima i narkoticima ne vidim ljepotu života. Je li Maradona ikako usporediv s Mikeom Tysonom, koji je u završnom poglavlju svoje karijere puno toga kompromitirao?

– Ja bih prije rekao da me podsjeća na Roberta Durana, boksačkog šampiona koji isto dolazi iz latinskoameričkog svijeta i koji je, izvan boksa, živio vrlo neobuzdano.

A tako je živio i Maradona, koji je, u želji da ponovno dominira nogometnim travnjacima, tijekom Svjetskog nogometnog prvenstva u SAD-u (1994.) ulovljen u sportskom grijehu, odnosno u nedozvoljenom korištenju lijeka efedrina.

A ni mjesec dana prije s Argentinom je nastupio u Zagrebu protiv Hrvatske pa je tom prigodom posjetio mirogojski grob košarkaškog virtuoza Dražena Petrovića, čija se majka Biserka prisjeća:

– Sjećam se da me tada nazvao Davor Šuker i da mi je kazao da je Maradona u Zagrebu te da želi posjetiti Draženov grob. Za mene je taj susret bio jako dirljiv jer emocije su bile još jake.

Ostavio dres na grobu

Maradonin posjet Mirogoju dogodio se ni godinu dana nakon tragične pogibije košarkaškog virtuoza. Došao je s buketom u kojem su bile 62 ruže koje su simbolizirale Draženova 62 koša postignuta 1989. protiv Caserte u finalu Kupa kupova.

– Kazao mi je tada da ne budem tužna jer će Dražen vječno živjeti. To mi je ostalo u sjećanju do dana današnjeg. To je jedan od dva posjeta Draženovu posljednjem počivalištu koji su ostavili najveći trag na mene. Drugi je onaj tadašnjeg predsjednika MOO-a Juana Antonija Samarancha.

A dres s brojem 10 i potpisom, koji je Diego tada položio na spomenik, danas je u Muzeju Dražena Petrovića.

– Izložili smo taj dres na ulazu u muzej pa smo ga fotografirali i poslali Aci, koji se, s reprezentacijom Brazila, čiji je izbornik, nalazi baš u Argentini, gdje se održava kvalifikacijski balon. Inače, Maradonin dres kao i majice Gorana Ivaniševića, Stephena Curryja i drugih sportskih velikana bit će stalno izloženi nakon proširenja muzeja, koje je zaustavila pandemija koronavirusa – rekla je Biserka Petrović.