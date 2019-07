Bišćan kao trener još nije slavio u svom Maksimiru

Nenad Bjelica i Igor Bišćan po svojoj dobi još se mogu ubrojiti u mlade trenere, Bišćan svakako jer tek mu je 41 godina, ali nije ni Bjelica daleko sa svojih 47.

Dinamov trener ipak je iskusniji, ne samo zbog tih šest godina razlike već i zbog radnog staža u različitim klubovima u različitim ligama.

>> Pogledajte što kaže Dinamov trener uoči Superkupa protiv Rijeke

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Bjelica je tako prije dolaska u Dinamo trenirao Kärtner, Lustenau, WAC i bečku Austriju, sve klubovi u Austriji, Speziju u drugoj talijanskoj ligi te Lech iz Poznanja u Poljskoj.

Kao trener dosad je odradio 429 utakmica, dok ih je Igor Bišćan dosad skupio 110 vodeći drugoligaški Rudeš, potom ljubljansku Olimpiju te sada Rijeku.

Uvijek odmjereni

Vodeći ova dva naša najbolja kluba, susreli su se tri puta (prvi sudar Dinama i Rijeke u prošloj sezoni još je vodio Slovenac Matjaž Kek) i Bišćan je slavio dvaput, a Bjelica jednom, s time što je Bišćan odnio važnu pobjedu u finalu kupa.

U tim međusobnim susretima, u najavama utakmica, u razgovorima poslije njih oba trenera nudila su sličnu priču. Uvijek su vrlo odmjereni u svojim izjavama, a jedan o drugom uvijek su govorili samo u superlativima.

– Rijeka ima kvalitetnu momčad i jako kvalitetnog trenera – znao je reći strateg Dinama, a ni bivši igrač Dinama, sada trener Rijeke nije ostajao dužan.

I svaka im čast, to je normalno ponašanje iako često nije lako ostati tako miran nakon utakmica koje su pune iskrica i tenzija.

U subotu će se sresti ponovno, ovaj put u Superkupu kojem je domaćin prvak države, Dinamo. Bit će to prilika da vidimo kako su ova dva trenera radila na pripremama tijekom ljeta, kako su posložili svoje momčadi u ovom trenutku, kad još nije bilo većih transfernih odlazaka ni dolazaka, kada su obje momčadi uglavnom iste kakve su bile na kraju prošle sezone.

Nenad Bjelica u maloj je startnoj prednosti, dobar dio plave momčadi on je selekcionirao, radio s njom još prošlog ljeta u Moravskim Toplicama, pa onda zimus u Turskoj i sad iza sebe ima treće pripreme pa mu je zacijelo lakše.

– Lakše je igračima, znaju što od njih tražim, znaju moje ideje – kazao nam je trener plavih.

Bišćan je s Rijekom odradio zimske pripreme i sad je na Pohorju radio prve ljetne. No dobar dio igračkog kadra nije on birao iako je vidljivo da se više okrenuo mladim igračima negoli je to činio Matjaž Kek. Možda zato što to želi, ali koliko znamo, to je i želja kluba jer i Rijeka, kao što to radi Dinamo, mora početi izbacivati svoje igrače da bi mogla lakše živjeti.

Bjelica je imao i olakotnu okolnost kad je preuzimao Dinamo, ne sjećamo se da je u Maksimir stigao neki trener koji je tako dobro prihvaćen u javnosti.

S druge strane Bišćan je od najglasnijih navijača Rijeke umjesto dobrodošlice dobio – šutnju. Nije Armada bila sretna kad ga je doveo Damir Mišković, odlučila se na bojkot, ne navija za svoj klub (o tempora, o mores) na domaćim utakmicama.

Do kraja prošle sezone navijači Rijeke nisu promijenili svoj stav iako je Bišćan izvukao Rijeku iz krizne situacije, podignuo je do sigurnog drugog mjesta, a onda i u finalu kupa u Puli s 3:1 svladao Dinamo i donio trofej na Rujevicu.

Vole kontrolirani nogomet

Kao treneri gaje dosta sličan stil, doduše Bjelica je morao slagati dvije momčadi i dva načina igre, za Europu i jače suparnike u HNL-u kada se odrekao posjeda te za ostale utakmice u kojima je stalno napadao. No obojica vole kontrolirani nogomet, veliku disciplinu u igri.

Sam subotnji Superkup možda nam i neće otkriti previše, koliko god bi Bjelica i Bišćan rado pobjedom i trofejem ušli u novu sezonu, taj je sudar još dobrim dijelom u kalendar upisan kao dio priprema. A i Bišćan i Bjelica sa svojim klubovima imaju primarni cilj – ući u skupinu europskih natjecanja i tući se za naslov prvaka.