Bio je vrhunski sportaš, a onda se našao u paklu alkohola i droge: 'Znao sam popušiti 700 cigareta'

Bivši poznati njemački biciklist Jan Ullrich u svojem dokumentarcu otkrio je razne detalje iz svojih profesionalnih sportskih dana koji nisu bili niti imalo mirni i idilični. Ullrich se okitio naslovom pobjednika Tour de Francea iz 1997. godine, a uz to je osvojio zlatnu i srebrnu medalju na Olimpijskim igrama u Sydneyju 2000. godine.

- Nisam pio devet mjeseci, ali jednog dana sam popio čašu i nakon nekog vremena sam izgubio kontrolu. Prešao sam s vina na viski. Prvo čašu dnevno, zatim dvije, svaki tjedan me činilo pospanim. Bio sam vrhunski sportaš i mogao sam tjerati svoje tijelo do krajnjih granica. To mi je omogućilo da osvojim Tour, ali i da idem u drugom smjeru. Mogao sam piti više viskija i ušmrkavati sve više i više kokaina. Mnogi bi ljudi počinili samoubojstvo, ali moje je tijelo odoljelo - otkrio je u svojoj ispovijesti.

- Od čistokrvnog sam postao konj s farme. To je teško i još uvijek me boli. Stvaram svoje probleme zbog svojih pogrešaka i slabosti. Bio sam na vrhu, pao sam u pakao i sada se borim da budem u sredini - rekao je Ullrich koji je bio umiješan o doping skandal 2006. godine, a jednog dana je popušio preko 700 cigareta jer je želio postaviti rekord.

- U 2018. sam bio stvarno depresivan. Kao biciklist sam patio, ali nakon karijere ta je patnja otišla u krivom smjeru. U 2018. sam bio na najnižoj točki, sa svime što čovjek može podnijeti, fizički i mentalno. Sljedeći korak bila bi smrt - priznao je nekadašnji njemački biciklist.

Inače, poslije doping skandala kažnjen je na dvije godine i svi njegovi rezultati nakon 1. svibnja su poništeni i obrisani. Tu odluku donio je Sportski arbitražni sud (CAS).