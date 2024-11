Bilić o vatrenima: Imamo istu odgovornost kao i u Domovinskom ratu. Ona ne nestaje

Bivši izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Slaven Bilić rekao je u intervjuu portugalskim novinama Record da je Portugal zasluženo osvojio skupinu Lige nacija jer je bio ozbiljan, a da će Hrvatskoj večeras biti lakše jer nije doputovao s četvoricom važnih igrača. Hrvatska i Portugal igraju od 20.45 sati na Poljudu posljednju utakmicu grupne faze Lige nacija. Portugal je osigurao prolazak u četvrtfinale s prvog mjesta pa će izbornik odmoriti Cristiana Ronalada, Bernarda Silvu, Brunu Fernandesa i Pedra Neta.

"Ronaldo je Ronaldo. On prvi pada napamet svim navijačima kada se spomene Portugal. Ljudi su ga očekivali, bilo bi zanimljivo vidjeti njegov posljednji duel s Lukom Modrićem. Naravno da Portugal bez Cristiana nije isti, kao što ni Argentina nije ista bez Messija ili Hrvatska bez Luke", izjavio je 56-godišnji Bilić u intervjuu objavljenom u ponedjeljak. Ronaldo i Modrić su 39-godišnji kapetani svojih reprezentacija, proglašavani prijašnjih godina najboljim nogometašima svijeta, a koji su igrali zajedno u Real Madridu. Bilić smatra da je za Portugal "težak udarac" izostanak četvorice ofenzivaca. "To bi moglo malo olakšati život Hrvatskoj premda Portugal ima i druge sjajne igrače", rekao je.

Hrvatskoj je utakmica važna kako bi zadržala drugo mjesto koje također vodi u četvrtfinale koje se igra u ožujku. Hrvatska ima 7 bodova i može ju sustići Škotska koja ima 4 boda i koja gostuje u Poljskoj. "Kao Hrvatu bilo bi mi drago da smo već osigurali prolazak i da ne ovisimo o jednoj utakmici sa snažnim protivnikom", rekao je Bilić koji je trenutno bez posla nakon što je ljetos otišao iz saudijskog Al-Fateha. "Portugal će biti bez negativnog pritiska što će biti dobro za ljepotu igre", dodao je.

GALERIJA Hrvatske u povijesti: Znate li tko je na vrhu i tko je tu od aktivnih vatrenih?

Bilić, koji je od 2006. do 2012. vodio Hrvatsku 65 puta, rekao je da ljetošnje Europsko prvenstvo "nije bilo dobro" ni za Hrvatsku niti za Portugal, odnosno nije bilo u skladu s njihovim očekivanjima. Hrvatska je ispala u skupini, a Portugal u četvrtfinalu na jedanaesterce od Francuske. "Njihova međusobna utakmica nakon Eura bila je kao kvalifikacijska", rekao je Bilić o susretu Lige nacija u Portugalu u rujnu kada je domaćin pobijedio s 2-1. "Portugal je bio ozbiljan, konkurentan i na kraju je zasluženo osvojio prvo mjesto u skupini", smatra Bilić.

Napomenuo je, međutim, da je "fantastično" što radi sadašnja generacija Hrvatske. Podsjetio je da je Hrvatska od osamostaljenja 1991. osvojila tri medalje na Svjetskim prvenstvima, a prošle godine i četvrtu, srebrnu nakon poraza u finalu Lige nacija od Španjolske na jedanaesterce. "Mi smo ono što je bio i Portugal, mala zemlja s dobrim nogometašima", rekao je. Portugal, s 10 milijuna stanovnika, više nego dvostruko većom populacijom od Hrvatske, osvojio je 2016. Europsko prvenstvo, a 2019. Ligu nacija. Hrvatskoj još uvijek nedostaje zlatna medalja s velikog natjecanja.

"Jako je teško doći do titule. Da bi se to postiglo potrebno je imati snažnu momčad, što je najvažnije, zanos i malo sreće", smatra Bilić. "Mi (Hrvatska) igramo dobro i tako je već 26 godina", napomenuo je. Bilić, koji je trenirao ruski Lokomotiv, turski Bešiktaš i engleski West Ham, kaže da su velika natjecanja s reprezentacijom zahtjevnija nego s klubovima. "Nije to natjecanje s 38 utakmica gdje Manchester City, Liverpool, Real Madrid, Barcelona, Porto ili Benfica mogu imati luksuz od tri loša dana. U reprezentaciji uvijek sve trebaš imati na pravom mjestu", rekao je.

Bilić, koji je kao obrambeni igrač s Hrvatskom osvojio brončanu medalju 1998. na Svjetskom prvenstvu, kaže da ga često pitaju ima li Hrvatska igrače da u budućnosti bude jednako uspješna. To ga je pitao i novinar Recorda. "To je pitanje za milijun dolara", odgovorio je. "Moja generacija igrača bila je rođena u Jugoslaviji. Svi su govorili da nakon nje neće biti načina za proizvesti tako dobre igrače, a istina je da je generacija iz 2018. i 2022. bila bolja od nas", izjavio je Bilić.

Hrvatska je na Svjetskom prvenstvu 2018. osvojila srebrnu medalju izgubivši u finalu od Francuske, a 2022. je osvojila brončanu medalju pobjedom nad Marokom u utakmici za treće mjesto. "Imamo talent, fizički kapacitet, dobar mentalitet za kolektivni sport i snažnu osobnost. Naš narod se navikao boriti za sve. Ništa nam nije zagarantirano. To stvara poseban karakter kada se udružujemo", objasnio je.

Hrvatska je vodila obrambeni rat od 1991. do 1995., a na prvom velikom natjecanju je nastupila 1996. Tada je na Europskom prvenstvu u Engleskoj stigla do četvrtfinala. "Mnogi su mislili da će nakon rata nestati taj ponos, ali naš zanos se nastavlja. I dalje imamo istu odgovornost. Ona ne nestaje", naglasio je Bilić.

Rekao je da reprezentacija ima i dalje dobre igrače premda "povlačenje Rakitića i Brozovića može biti problematično za malu zemlju". "Ali u međuvremenu je uzletio Baturina iz zagrebačog Dinama, a također i bratići Luka i Petar Sučić. Uvijek ćemo imati dobre igrače", zaključio je Bilić.

VIDEO Štimac istaknuo jednog vatrenog: 'On je pravo bogatstvo!'