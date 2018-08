Bilić: Momčad nema Hajdukov DNK

Najvažnije je da smo danas bili Hajduk – ispalio je Željko Kopić pola sata nakon remija sa Steauom. Točno je, bio je to Hajduk koji nema igru, ne može zabiti pogodak, igrači nemaju energiju, koncept igre prema naprijed negledljiv... I tako bih u nedogled mogao nabrajati. Pa čak i da se na travnjaku okupilo 11 navijača s tribina, teško da bi bili zadovoljni svojom izvedbom i remijem protiv Steaue. Nisam baš siguran da je to Hajduk kakvog prosječan navijač želi gledati. “Idemo dalje...” – poručila je Torcida. Ovakvom igrom i pristupom? Teško...

A ono što mi nikada neće biti jasno, kako zadnjih godina pred onakvom publikom i ozračjem na Poljudu ne mogu pokazati barem energiju. Bez agresivnosti, trke, motiva... Možemo razgovarati o nedostatku kvalitete koja je itekako upitna, možemo razgovarati i o stotinama vanjskih utjecaja na momčad, ali “dico moja”, što je s “dišpetom”!?

Nikad lošiji Hajduk

– Ovo je katastrofa, lošiji Hajduk nisam u životu gledao. Pa kako, pobogu, naša četiri braniča čuvaju njihova jednog napadača na 30 metara od gola. Razočaran sam. Ljudi moji, pa što je ovo... – javio mi se poslije utakmice prijatelj Ivan Rogić, koji je na utakmicu u Split doputovao s obitelji i za ulaznice izdvojio 2000 kuna! I nakon utakmice opet vozio nekoliko stotina kilometara.

Teško bi Kopić ovom gospodinu objasnio na što misli kada kaže: “E, ovo je pravi Hajduk”. Jer, Ivana i slične ne zanima put do igre, taktika, analitika... Važan je samo finalni proizvod! Jasno je da Hajduk nema kontinuitet upravljanja, no ne postoji niti jasna politika dovođenja igrača. Jer, ova momčad trebala se pojačati. Dobro, logično je da treba osigurati likvidnost. Tako priča prvi čovjek kluba Jasmin Huljaj.

– Bilance pokazuju kako je Hajduk tijekom dvije godine investirao smo 26 milijuna kuna u održavanje infrastrukture, potom još 26 milijuna kuna za smanjenje potraživanja od kupaca, dok su troškovi porasli na 30 milijuna kuna. Iz tekuće likvidnosti investiramo dugoročno, u stadion, svlačionice, nove toalete, mala igrališta, velika igrališta, prostore za fizio službu – odgovorio je Huljaj na pitanje kamo je otišao novac od transfera i najavio novi travnjak.

A što je s pričom o navodnom verbalnom i fizičkom obračunu između Zorana Nižića, Kopića i sportskog direktora Saše Bjelanovića?

– U zadnje vrijeme izašlo je u javnost puno informacija, većina neprovjerenih i interpretiranih kako kome paše. Nižić je imao ponudu od turskog kluba, no nismo ga bili spremni pustiti. Ne samo zato što je naš stožerni igrač i kapetan, već i financijski uvjeti nisu bili zadovoljavajući. Razumijem igrača koji želi osigurati svoju egzistenciju, ali interes Hajduka mora biti ispred svih. To ga je možda malo uzdrmalo, no nadam se da ćemo ubrzo riješiti tu situaciju – kazao je Bjelanović.

Trener ima podršku

U poljudskim uredima sve se glasnije govori i o statusu Željka Kopića. Eventualni poraz od Rijeke, odnosno ispadanje iz Europe sigurno bi značilo da Kopić odlazi.

– Hajduku nedostaje kontinuitet upravljanja, a trener ima našu maksimalnu podršku – pragmatičan je u ovom trenutku Bjelanović.

Podno novinarske lože na Poljudu sjedio je Mate Bilić. Dečko koji sigurno može kazati ponešto o Hajdukovoj igri.

– Ova momčad nema onaj pravi Hajdukov dril ni DNK. Nije postojao protok lopte ni brzina. Ne postoji kvalitetna suradnja u napadu. Pustimo dobre igre u pripremama, oni ne donose bodove. Ovoj momčadi nedostaje igrač s mudima, pravi frajer ili fajter koji će organizirati igru i ponijeti momčad u koheziji s ovom sjajnom publikom. U uzvratu su šanse 50:50, ali Hajduk može proći jedino pravim gardom i muškom igrom. Trebali smo iskoristiti domaći teren i to ozračje. Malo je konkretnosti u napadu i nema gladi za golovima. Nedostaje pravi golgeter koji iz poluprilike rješava utakmice. Nije to Hajduk kojeg želi svaki navijač, treba se boriti do kraja, makar na kraju i izgubio utakmicu – kazao je nekadašnji napadač splitskih bijelih Mate Bilić.