Bijesni McGregor sa slomljenom nogom provocirao Poiriera, spominjao mu suprugu

Irska MMA zvijezda Conor McGregor teško je prihvatio poraz protiv Dustina Poiriera nakon što je krajem prve runde na UFC 264 priredbi u Las Vegasu slomio nogu.

Poirier smatra kako je Conor ozlijedio nogu ranije, a onda se samo slomila, piše Croring.

– Blokirao sam mu jedan od udaraca nogom i tada je nešto napuklo, a ne na kraju – rekao je Dustin Poirier pa dodao:

– Govorio je kako će me ubiti. Nije to način na koji se razgovara s ljudima, neka se tako ponaša sa svojom obitelji kada dođe kući. Osjećao sam ionako da borba ide u mom smjeru, pogodio me s dobrim krošeom, no borio se prljavo. On je obični prljavac. A vi koji mi zviždite, možete mi ga… Sudbina nije k**ka, ona je ogledalo. Pobijedio sam ga…

Conor McGregor bespomoćno je sjedio naslonjen na ogradu.

– Nije gotovo! Ako treba još ćemo se jednom boriti. Vidimo se u klubu – ispalio je Irac te pokušao isprovocirati Dustina:

– Nije mi blokirao nikakav udarac. Tvoja žena mi se javlja porukama, bebice!