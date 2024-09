'BiH napuštam zbog navijača. Jedino što želim od oca je podrška, a dobio sam manipulacije i laži'

Kriza u reprezentaciji BiH eskalirala je. Iako su se stalno oko bh. repke vukle razne negativnosti, prozivalo se te se i sada proziva i Savez i igrače, ovaj put je, izgleda, ozbiljnije nego inače jer se u slučaju Anela Ahmedhodžića sve upetljalo, piše Večernji list BiH. U BiH je dosad bilo slučajeva da sportaši imaju narušene odnose sa svojim očevima, što ide u prilog onome da su očevi ambiciozniji i često preko leđa djece pokušavaju ispraviti neke svoje pogreške iz mladosti, međutim, možda je u ovom slučaju previše uzelo maha.

Naime, prvo je Anel napustio kamp reprezentacije prije utakmice s Nizozemskom. Onda je izbornik Sergej Barbarez rekao da se Anel ne javlja ni njemu ni bilo kome u reprezentaciji, pa se javio i Anelov otac Mirsad koji je rekao da sa sinom ne razgovara već godinu dana. Onda je reagirala i Anelova supruga Marijana jer su upravo neki u nju uprli prst kao u glavnog krivca jer taman se Mirsadova priča o narušenim obiteljskim odnosima poklapa s Anelovim vjenčanjem od prije godinu dana. U ovoj sapunici Anel je sa samo 25 godina zbog pritiska javnosti i brojnih uvreda odlučio napustiti reprezentaciju. Ahmedhodžić je za N1 odgovorio na sve prozivke, kao i na očeve insinuacije. - Da nisam želio igrati za reprezentaciju, jednostavno bih nazvao izbornika, rekao mu "ne hvala" i ne bih otišao. Otputovao sam u Eindhoven, odmah po dolasku rekao sam medicinskom osoblju da imam bol i loš osjećaj u koljenima, rekli su u redu i odveli me na ultrazvuk. Nizozemska liječnica je na ultrazvuku vidjela malu ozljedu, a ja sam htio uraditi magnetsku rezonanciju da se uvjerim kako ništa nije slomljeno.

Oni nisu željeli da radimo MR. Trenirao sam svaki dan i nikako nisam mogao sprintati. Na posljednjem treningu tamo sam odradio mali sprint i osjetio da se ozljeda pogoršala, ali je medicinski tim želio nastaviti raditi ono što je radio i svakodnevno raditi sa mnom terapijski posao, što nije nimalo pomoglo. Mislim da je smatrati da sam "sposoban za igru" bez odgovarajuće provjere vrlo neozbiljno i amaterski. Medicinski tim je i ranije smatrao da sam "sposoban za igru" kada sam se ozlijedio prije utakmice u Luksemburgu i natjerao me da sprintam prije te utakmice, što je rezultiralo ozbiljnijim ozljedama. Tada jesam razgovarao sa Spahićem i imali smo dobar razgovor. Rekao sam mu da ovdje neću biti od koristi i da bih volio dobar pregled te da počnem rehabilitaciju što je prije moguće i on je na to pristao. A razlog zašto im nisam odgovorio nakon što sam se vratio u Sheffield je to što su meni rekli jedno, a medijima drugo. Na kraju je to bila moja ispravna odluka jer su me dobro pregledali ovdje u Sheffieldu, počeli moju rehabilitaciju, lagani trening u srijedu te, ako budem dobro napredovao. l igrat ću u petak - poručio je Anel i tako na neki način krivnju prebacio i na stručni stožer reprezentacije.

Osvrnuo se onda Anel i na svoga oca Mirsada koji je njegovu suprugu Marijanu i njegovu punicu optužio što je on postao takav kakav je, neki će reći bahat i bezobrazan jer ne razgovara s vlastitim ocem, no Anel ima svoju verziju priče koju je ispričao nakon što je njegov otac pokazao poruke njegove snahe javnosti, a u kojima mu je ona poručila: Sram te bilo. - Sada o mom "ocu"; nisam želio da ovo bude javno, niti smatram da treba biti javno, ali došli smo do točke kada se stvari više ne mogu ignorirati, no ovo je posljednji put da se na ovaj način o ovome ovako oglašavam. Jedino što kao sin želim od svoga oca je podrška i ponos. Nažalost, ja sam toga dobio jako malo. Ono što sam dobio većinu vremena bile su manipulacije, laži, prijevare i gotovo svakodnevno maltretiranje. To je tip muškarca koji pokazuje svoju "moć" nad ženama, ali nikada nije imao m**a suprotstaviti se drugom muškarcu. S majkom imam jako dobar odnos, podržavam je financijski, tako da, kada on kaže da me nije briga za roditelje, to je čista laž. To nije muškarac. On juri ljude do kojih mi je stalo svaki put kada se pojavi problem. Ne želim ulaziti u stvari koje su se događale kada sam bio mlađi, ali, ako vjerujete u njegov intervju, možda biste trebali napraviti intervju i s mojom majkom da vidite što ona ima za reći o njemu kao osobi i kao ocu? Grozne stvari uradio je osobama koje volim, ali o tome ne želim govoriti ovdje. Postoji toliko mnogo razloga što sam prekinuo kontakt s njim. Reći ćete "ali on ti je otac, život je kratak"? Vjerujte mi, pokušao sam mnogo puta popraviti stvari, zaboraviti što je uradio i svaki put kada ispravim stvari, završimo na početku, a on se ne mijenja uopće, čak ni najmanje. Bilo je mnogo prilika kada me je javno vrijeđao i otkako sam se oženio, što radi samo da me "naljuti" i "dobije moju reakciju". Bez previše otkrivanja, dobio je novčanu ponudu i kuću u Italiji ako me uvjeri da se pridružim agenciji koja radi sumnjive poslove i sve "ispod stola". Ja kao čovjek nikada ne bih sudjelovao u nečem takvom - istaknuo je za N1. Kazao je da su mu očeve izjave pokvarile i reputaciju jer je izjavljivao da Anel želi napustiti Sheffield United.

VEZANI ČLANCI:

- Ovo je grad i klub koji su mi dali najljepše uspomene u životu, uključujući rođenje mog sina - kazao je. Istaknuo je i da će svoju obitelj zaštititi od zlih ljudi poput svog oca. - Reći da je moja supruga bacila na mene crnu magiju jako je uvredljivo za mene, a posebno za moju suprugu jer je ona sjajna. Jako je teško naći ženu koja će se brinuti o tebi kao što to radi ona i jako sam sretan što moj sin ima tako nevjerojatnu majku. I onda reći da me ne pušta na susrete reprezentacije? To je smiješno i samo pokazuje koju razinu inteligencije ima ovaj lažljivac. Ima mnogo supruga nogometaša koje ne mare za karijere muževa, ali ona nikada nije propustila susret. Čak i kada je bila u 9. mjesecu trudnoće, došla je na moju utakmicu samo nekoliko dana prije nego što mi je rodila sina. Ona je moja najveća podrška i reći da me ne pušta je glupo, ali što očekivati od narcisa? Jako sam razočaran, ali nisam iznenađen što je došlo do ovoga. Nikada nisam želio da to bude javno, ali kada imaš oca koji te aktivno pokušava kontrolirati, gurnuti prema dolje i povrijediti tvoju reputaciju, morao sam to učiniti - poručio je za N1. Kazao je i da se cijela zemlja okrenula protiv njega, njegove supruge i sina te da je pretrpio ružne uvrede i zlostavljanja.

- Odmalena mi je oduvijek bio san igrati za reprezentaciju. Najveći razlog zbog kojeg sam odabrao igrati za Bosnu i Hercegovinu bio je taj što sam se mogao povezati s našim ljudima, našim navijačima. Nekada sam mislio da imamo najbolje navijače, koji nas igrače uvijek podržavaju kada pobjeđujemo, remiziramo ili gubimo. Uvijek glasni i raspjevani. Ali, nažalost, nakon ovoga prošli tjedan, ovako napasti moj osobni život? Tisuće poruka koje govore sve najgore stvari koje možete zamisliti? Kao što sam rekao, najveći razlog zbog kojeg sam odlučio igrati za BiH bio je naš narod. Sada više nemam razloga da dolazim i igra

. Mnogo toga nije u redu u reprezentaciji, ali nisam mislio da ću stati zbog navijača. Nemam ego, ne mislim da sam Sergio Ramos, ne želim nikakav poseban tretman, cijenim svoj mir u životu i ovo dramsko s***e događa se previše puta, nemam energije i volje da se nastavi s ovom dramom. Najljepše sjećanje, nakon rođenja mog sina, bilo je to što sam prvi put čuo nacionalnu himnu na svojoj prvoj utakmici protiv Sjeverne Irske. Odlučio sam u bliskoj budućnosti ne nastupati za nacionalni tim. Suigračima i novom stručnom stožeru želim sve najbolje - poručio je igrač. Među onima koji su stali u njegovu obranu nakon priopćenja je redatelj Haris Pašović koji je također njegova oca nazvao neodgovornim.

Taj bolesni euforični iskompleksirani poriv puka da se iživljava nad profesionalcima i ozbiljnim ljudima je dno. A mediji su morali sami doći do činjenica i prije Amehdhodžićeve izjave te spriječiti linč mladog čovjeka, perspektivnog nogometaša i odgovornog sina i muža. Anel Ahmedhodžić je potpuno u pravu. Za zemlju u kojoj doživljava ovakva poniženja ne treba ni igrati - poručio je uz ostalo. Kako stvari stoje, BiH je zbog unutarnjih pogrešaka izgubila još jednog perspektivnog sportaša, ali to i nije neka novost..., nažalost.

GALERIJA Prepoznajete li legendu u šetnji Zagrebom?