Besek: Danci su agresivniji i dinamičniji od nas, pogodio ih je onaj poraz jer su bili uvjereni da će slaviti

Sa sjetom u glasu prisjetio se Dražen Besek svoje danske epizode kada je prije 30 godina igrao za Ikast FS, današnji Midtjylland...

- Uh, pa zar je već prošlo toliko godina... - kazao je Besek. Povod razgovora, naravno, utakmica je naše reprezentacije s Danskom.

- Utakmica je percipirana da nosi veliki ulog. Promijenili su se stavovi i mišljenja o Ligi nacija. U svakoj našoj utakmici osjeti se natjecateljski naboj, jer svaki igrač želi izgraditi status. Ova je utakmica važna zbog više razloga, zbog traženja najboljih pozicija za igrače i ulaska u Final Four do procjene stanja reprezentacije uoči SP-a. Bit će to veliki test. Hrvatska tom utakmicom ulazi u ključno pripremno razdoblje za SP - naglašava Besek.

Koliko takve utakmice mogu biti relevantan pokazatelj uoči SP-a?

- Još su dva mjeseca do SP-a. Puno se toga može promijeniti. Neće biti puno vremena za uigravanje. Već sada se treba znati odnositi prema zahtjevima na SP-u. Daleko od toga da ovo može biti realan pokazatelj gdje smo i što smo.

Ali svakako možemo biti zadovoljni gledamo li trenutačnu formu okosnice naše vrste.

- Rijetko kada smo imali toliko reprezentativaca koji su nositelji igre u svojim klubovima, od Modrića i Perišića do Brozovića, Kovačića... Svi oni imaju liderske pozicije i to je naša prednost jer su ti igrači naviknuti na igranje pod pritiskom. Pitanje je koliko će se ostali ukomponirati i s koliko ćemo autoriteta igrati.

Na koje stvari moramo posebno pripaziti?

- Moramo voditi računa o nekim detaljima, a to su elementarni defenzivni prekidi, korneri, ubačaji s poluodstojanja. Također, važna je reakcija najbližih igrača nakon što izgubimo loptu. Moramo podići agresivnost i puno pažnje treba posvetiti tomu kako spriječiti kontru i polukontru kada izgubimo loptu na suparničkoj polovici terena. U tome smo bili prilično slabi jer smo u nekim utakmicama iz tih situacija primali pogotke, umjesto da stvorimo pritisak. Te detalje stožer sigurno ima na umu, vjerujem da će to riješiti, posebice s ovim mladim snagama koji imaju potrebnu sportsku drskost.

Kada smo već kod mladih, koje snage vam se posebice sviđaju?

- Na stoperskim pozicijama imamo veliki potencijal u mladima, a još su tu Lovren i Vida kojega nikada ne bih otpisao. Treba to iskoristiti. Gvardiol je na svjetskoj razini, no treba mu pokazati da se u njega vjeruje. Kada to igrač osjeti, onda vraća višestruko. Isto mislim i za Josipa Šutala i Bornu Sosu. Na svakoj poziciji imamo mlade igrače koji mogu odgovoriti na zahtjeve vrhunskoga svjetskog nogometa. Također, posebice bih istaknuo Mislava Oršića i Brunu Petkovića, igrače koji mogu donijeti velike stvari.

Kada smo već kod Dinamovih snaga, dosta se pričalo o Josipu Mišiću koji je dosegao reprezentativnu razinu?

- Ne možemo biti indiferentni prema nekome tko tako dobro igra u Ligi prvaka. No, on ima nesreću što na njegovoj poziciji igra, primjerice, Brozović. U godinama je kada nema vremena da ga se ne pozove. Pitanje je prostora, jer njegova kvaliteta nije sporna. Da je u krugu reprezentacije, bio bi i prvi izbor kada nema Brozovića. Možda je pitanje zašto prije nije pozivan.

Jeste li pratili Dance?

- Gledao sam ih u Ligi nacija. Poznajem njihov mentalitet, a imaju igrače iz vrhunskih klubova. Oni puno očekuju od Eriksena, on je njihova točka na i. U njihovoj koncepciji točno se zna tko što radi. Oni traže visoki ritam cijelu utakmicu i mogu igrati s bilo kojom svjetskom reprezentacijom. Nisu toliko jaki u kontroli lopte koliko su jači od nas u agresiji i dinamici igre. Imaju izvrsne atletske i fizičke predispozicije.

Koliko im je lipanjski poraz od Hrvatske eventualno poljuljao samopouzdanje?

- Razgovarao sam s nekim svojim bivšim suigračima iz Danske. Oni su bili sigurni da će nas pobijediti u toj utakmici. Pogodilo ih je to jako i sigurno će nam htjeti uzvratiti. Mi se ne moramo žuriti, no ozračje i domaći teren tražit će da ne čekamo i da idemo naprijed.

Ali, ne smijemo se s njima nadtrčavati?

- Tako je. Zato će biti važna reakcija nakon izgubljene lopte. Jer, oni će biti maksimalno ozbiljni - zaključio je Besek.