Barbara Matić osvojila Grand Slam turnir i preuzima broj jedan na svjetskim rang ljestvicama

Barbara Matić, članica splitskih Pujanki, je nezaustavljiva! Dvostruka svjetska prvakinja osvojila je zlatno odličje na IJF Grand Slamu u Tbilisiju i preuzela broj jedan svjetske rang ljestvice od Nizozemke Sanne Van Dijke koju je, u finalu kategorije do 70 kg, i pobijedila.

- Stvarno sam presretna! Nisam se s njom dugo borila, sigurno nekih četiri godine ako ne i više, nekako smo se mimoilazile cijelo vrijeme i baš mi je drago da smo se napokon borile i da sam pobijedila. Zadovoljna sam s cijelim danom i finalnom borbom.

Posljednji put susrele su se u 2019. godine na u Qingdau (CHN) na turniru iz Masters serije, a nakon današnjeg ishoda međusobni omjer je 3:2 u korist Nizozemke.

Nisam imala iskreno neku tremu cijeli ovaj turnir. Nekako ovaj glavni dio sam morala odraditi u prethodna tri turnira radi olimpijskih igara tako da mi danas uopće nije bio neki stres, niti pritisak. U finalu sam htjela da bude ona, baš iz tog razloga jer se dugo nismo borile i drago mi je da jesmo. Da vidim kakva je, vratila se nakon ozljede, ali svejedno drago mi je da sam uspjela pobijediti i da se nisam puno mučila – zaključila je Matić.

Iako je bila druga nositeljica turnira, ždrijeb ju nije previše mazio, u jutarnjem djelu natjecanja upisala je četiri pobjede. Prvo kolo savladala je Brazilku Luanu Carvalho, drugo kolo pobjeđuje Uzbekistanku Shokistu Nazarovu, da bi nastavila niz protiv Nizozemke Hilde Jager i Njemice Giovanne Scoccimarro.

Što da kažem? Dojmovi su jednostavno savršenstvo, ova četiri turnira, sve ljepši jedan od drugih i na kraju završiti ovako u borbi između broja jedan i broja dva s lijepim ipponom. Nema što nego biti ponosan i samo ostati zdrav do kraja i doći do krajnjeg cilja – olimpijska medalja – započeo je izbornik ženske reprezentacije Vladimir Preradović.

Uz to što se dva puta okrunila svjetskom titulom, bitno je istaknuti formu 29-godišnje Splićanke. Stopostotni (7 od 7) učinak od kolovoza prošle godine, odnosno sa svih turnira svjetske judo turneje od prošlog ljeta vratila se s medaljom. Tri zlata, srebro i tri bronce, 29 pobjeda i četiri poraza u sedam turnira.

Nisam znala uopće za tu informaciju, ne pratim to toliko. Drago mi je da je tako, da se vidi da sam tu, uvijek medalja, u finalnom bloku, da pripadam tom svjetskom vrhu kategorije do 70 kg, nadam se da ću ostati zdrava i tako završiti ovaj olimpijski ciklus..

Matić je danas pored svojeg imena pridodala još 1000 bodova, te se očekuje da će završetkom IJF Grand Slama u Gruziji preuzeti svjetski broj kategorije 70 kg jedan sa sveukupno 7732 bodova, ali i zauzeti mjesto prve nositeljice Olimpijskih igara u Parizu.

Nadam se da će tako i biti, moram to izračunati, vjerujem da će to Svjetski džudaški savez vrlo brzo izbaciti i da će s ovim zlatom potvrditi svjetski broj jedan. Nama su kvalifikacije do 1. travnja ali situacija je između Barbare i Lare Cvjetko jasna. Lara se priprema za Prvenstvo Europe i Svjetsko prvenstvo, Barbara također, ali njen krajnji cilj su Olimpijske igre u Parizu – dodao je za Preradović.

Barbara Matić je svoju prvu medalju na IJF World Judo Touru osvojila 2014. godine baš u Tbilisiju, kada je bila zlatna na IJF Grand Prixu.

U kategoriji do 63 kg nastupila je Katarina Krišto koja je upisala poraz protiv Koreanke Jisu Kim.

Sutra, ujedno i posljednjeg dana natjecanja na tatami izlaze Zlatko Kumrić (100 kg), Karla Prodan (78 kg), Tina Radić i Helena Vuković (obje preko 78 kg).