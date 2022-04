Bajić: Kad cibosima zaustavite kontru oni se u napadu pet na pet muče

Nakon velike borbe, sjajnog otpora znatno skupljem suparniku i previše soliranja u završnici, košarkaši Cibone izgubili su od Igokee (77:82) i doživjeli 14. poraz u ABA ligi, četvrti u nizu u tom natjecanju. A za momčad iz Aleksandrovca to je pak bila 14. pobjeda čime je sastav trenera Dragana Bajića pečatirao plasman među prvih šest i nastup u doigravanju.

Zadovoljan bodovnim skalpom u Zagrebu, Bajić je kazao:

- Ključ naše pobjede bio je u tome što smo zaustavili Ciboninu tranziciju jer oni su moćni na otvorenom terenu. Osim toga, pokazali smo karakter u odlučujućim trenucima, otvorili neke šuteve pri čemu se iskazao Jošilo.

I doista, igrač koji je u prvom poluvremenu zabio samo dva koša, a ima tradiciju dobrih nastupa u Zagrebu, u posljednjih pet minuta zabio je tri trice iz izrađenih akcija.

- Sve do tada Jošila smo čuvali odlično, a u napadu nismo pronašli rješenje za njihova preuzimanja u obrani koja smo napadali statičnim rješenjima - kazao je Cibonin trener Gašper Okorn kojeg smo pitali je li problem, osim u obrani gostiju, bio i u tome što je neke igrače, prvenstveno Gegića, povuklo srce pa je išao u individualne akcije.

- Gegić je naš igrač koji to najbolje rješeva, no danas nije. No, nismo toliko izgubili u napadu koliko u obrani. Primjerice, Radanov nam je dao devet koševa iz desnog ulaza a govorili smo da mu je to najjače oružje. Da smo se koji put obranili i iskoristili otvoreni teren bilo bi drugačije. Ovako smo primali koševe pa smo morali igrati pet na pet, a Igokeini igrači su jako dobro preuzimali. Gegić je dvaput išao na centra Stephensona, a Drežnjak jednom, a on je odličan atleta.

Kada momčad ne stvara višak, treneri znaju posegnuti i za drugim razigravačem. Je li to bila i Okornova dvojba?

- Možda jest Gnjidić mogao igrati umjesto Drežnjaka, no znajte da Mateo može pogoditi vanjski šut i da je odličan obrambeni igrač koji je dobro čuvao Wallera. Možemo se sada pitati i zašto Nakić nije ostao na terenu, no najlakše je pametovati nakon bitke.

Vidjelo se i u ovoj utakmici koliko će cibosima nedostajati pričuvni razigravač Krešo Radovčić, koji igra dobru obranu a neće ga biti do kraja sezone.

- Krešo je za nas najko bitan igrač u obra pravca. Vjerovao sam mu jer on je bio naš motor s klupe, kada god bi ušao to bi za momčad bio energetski impuls. Sada nemamo druga rješenja nego da Vildozu stavim na jedinicu, a Nakića više na trojku.

Novi ispit za novu "geometriju" Cibonine momčadi bit će već u ponedjeljak u 20 sati kada u Draženov dom stiže Split. A s obzirom da se Zadar izdvojio na vrhu ta bi utakmica mogla odrediti tko će u doigravanje krenuti sa startne dvojke.