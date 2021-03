Babić prokomentirao Hrginu borbu pa mu vrijeđao boksačko znanje

Tišina. Ona opasna tišina koja nešto skriva, iza koje nešto očekujete. A znate da će doći, samo čekate, osluškujete. I onda dođe. Pa kažete - Znao sam, evo ga!

Tako nekako je bilo očekivanje komentara Alena Babića na najavljenu novu borbu najboljeg hrvatskog boksača Filipa Hrgovića - onu protiv Huntera. Onu koja može biti prekretnica u Filipovoj karijeri i ogroman događaj za cijeli hrvatski boks. Preko tog bi meča Hrgović mogao postati prvi IBF-ov izazivač i zaslužiti borbu protiv Anthonyja Joshue ili Tysona Furyja, ovisno o tome tko će od spomenutog dvojca biti prvak.

Iako Babić, popularniji kao "Savage", sigurno neće u ring do lipnja, to ga nije spriječilo da se požali na aktualno stanje u boksu. Ma dobro, ne lažimo se, da se požali na Hrgovića.

- To je velik meč za Hrvatsku, za sve nas. Jako dobar meč. Stvarno mi je drago bilo, ali sve dok nisam vidio presicu. Samo ću se nadovezati na jednu sekundu. Moram, izgorjet ću. Čovjek trenira boks 15 godina i još uvijek ne zna razliku između nokdauna i teškog nokauta, kako ga on zove - rekao je Babić, a zatim prokomentirao i što ga je Box Rec prebacio u kategoriju ispod teškaške:

- Da, rade novi renking za bridgerweight kategoriju, a tamo sam broj osam - zaključio je Babić.

Podsjetimo, u siječnju je išao na operaciju.

"Moja #savagearmy ,obavještavam vas da me neće biti u ringu barem do ljeta. Za par dana me očekuje operacija desnog ramena, ozljeda koju vučem od zadnje borbe s kojom se nisam mogao pomiriti te sam trenirao svaki dan. Što je bol bila jača to sam ja jače trenirao ali postalo je nepodnošljivo pa sam otišao najboljem doktoru kojeg poznajem Tadiji Petroviću koji je kroz par minuta shvatio težinu ozljede te smo nakon MR slike dogovorili operaciju."