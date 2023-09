AS slavi Modrića: Velikan Luka odbio je 200 milijuna te napravio ono što nisu mogli Ronaldo i Neymar

Legendarni španjolski nogometaš Sergio Ramos odlučio je završiti karijeru u Sevilli i vratio se nakon angažmana u PSG-u, iako to nekim navijačima nije dobro sjelo. Saudijski prvak Al Ittihad nudio mu je 15 puta veću plaću nego što je ima u Sevilli, ali ih je odbio i vratio se na Sanchez Pizjuan.

Povodom toga madridski list AS podsjetio je na one nogometaše koji su odoljeli zovu arapskih milijuna, a prvi među njima svakako je naš kapetan Luka Modrić.

- Koliko god moćni i dalekosežni bili saudijski pipci, njima su se othrvali drugi slavni nogometaši. PSG je prihvatio odštetu od 300 milijuna eura za Mbappea, ali je on odbio 200 milijuna eura godišnje i to bez zarade od prava na imidž. Leo Messi je ne samo odbio saudijske milijune, nego je umjesto tamo u Ameriku povukao i Sergija Busquetsa te Jordija Albu. No, ne zaboravimo da je Luka Modrić prvi od velikana koji je ovog ljeta Saudijcima rekao - ne. Napravio je to iako je na pragu 38. godine, a oni su mu nudili 200 milijuna eura za tri godine. Umjesto toga odabrao je manje od trećine tog iznosa u Realu te sjedenje na klupi u Madridu - pišu Španjolci.

Osim Saudijaca, Modriću su lukszune ugovore nudili iz Katara i SAD-a, ali Luka je ostao vjeran kraljevskom klubu.