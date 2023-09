Stipić za VL: Letonci se Hrvatskoj vesele kao mala djeca, kapilare im skoče u očima zbog Modrića

Još kad je ždrijeb odredio da Hrvatska igra protiv Letonije u sklopu kvalifikacija za Europsko nogometno prvenstvo 2024., ta je zemlja mnogima bila nepoznanica. Jer, u nogometnom svijetu nema je na radaru najboljih, no zato je itekako svima nama može približiti hrvatski stručnjak koji trenira tamošnju Rigu. Tomislav Stipić (44) u Letoniji je prvo bio na klupi Aude, a Rigu vodi od početka ove godine. U toj je zemlji nekoliko godina. I uživa.

Borbeni su i disciplinirani

– Letonija je specifična zemlja, desetljećima je bila pod okupacijom, a sada je u EU i gradi svoj identitet. Tu su hokej na ledu i košarka sportovi broj jedan. Nogomet su do sada više igrali ljudi ruskog podrijetla, ali Letonija sada doživljava ekspanziju. Probili su se u Ligi nacija, imaju igrače iz stranih zemalja, strane trenere... Inače je to miroljubiva zemlja, jako lijepa, a Riga je jedan od najljepših gradova na svijetu. Standard života je visok i odlična je kombinacija nogometa i privatnog života – kaže nam Stipić dodajući da je to zemlja mentalitetom jako slična Hrvatskoj.

– Slični su, pogotovo onim malo starijim Hrvatima koji su živjeli i u bivšoj državi. Imaju sličnu kulturu kao mi, a sada se to sve i modernizira, svi savršeno govore engleski i ide se više prema zapadu.

U reprezentaciji Letonije mnogo je igrača iz tamošnje lige, kakav je nogometni stil?

– Liga im se može usporediti s HNL-om. Obje imaju po deset momčadi, od kojih je njih nekoliko top. Zbog klime, ovdje se igra gotovo cijelu sezonu na miksu prave i umjetne trave, a tome se morate prilagoditi. No moram reći da u Rigi imamo najljepši stadion, a na njemu će i Hrvatska igrati u studenome. Ovdje se liga dobro razvija, imam samo pohvale. Kada je stil nogometa u pitanju, Hrvati su kreativni, vole loptu i igru, a Letonci su radnici, disciplinarni su, manje kreativni. Imaju borben stil, trkački, ide se na duele, mišiće, prekide...

Može li se takav pristup očekivati i od reprezentacije?

– Reprezentacija će na Rujevici igrati u sistemu 4-4-2, u jako niskom bloku, pogotovo u gostima. Oni znaju da su autsajderi i tražit će prilike na kontrama i prekidima. Jako su limitirani s loptom kada ih usporedimo s Hrvatskom, koja ima kvalitetu.

Tko se ističe među igračima?

– Stoper, koji je moj kapetan, Antonijs Cernomordijs ozbiljan je i dobar lider. U veznoj liniji imaju Kristersa Tobersa, on je kao Gattuso, ide jako u duele, agresivan je lider koji ima brzinu, jak je i ima šut iz daljine. U napadu imaju dvojicu igrača – Raimonds Krollis može brzo izvući kontru, a Roberts Uldrikis visok je i dobar za prekide, jedan igra u Nizozemskoj, drugi u Italiji. Letonija nije bezvezna momčad, to su sve ozbiljni igrači. Oni su svi veliki radnici, pokušat će držati nulu i branit će se. Neće se nikada otvoriti, bit će začahureni 90 minuta i čekati priliku. No neće se predati. Za njih je velika stvar što će igrati protiv Modrića, Kovačića, Livakovića...

Što mislite kako će završiti ova utakmica u petak?

– Hrvatska će pobijediti 3:0. Mislim da je jako bitno što Zlatko Dalić pokušava ujediniti Hrvatsku, on je nešto više od izbornika, on je ujedinitelj. Modrić je ostao i zbog njega, da naprave tu pravu smjenu generacija i to dobro rade. Zlatko zna kako priključiti mlade igrače, ali i kako donijeti neke nepopularne odluke, kao ovo s Livajom. Ne trebamo se brinuti za hrvatski nogomet. Naš pokretač je naš mentalitet, a to je da moramo pobijediti uvijek pa makar bila i prijateljska utakmica. Taj dišpet razlikuje nas od drugih i to nam nitko ne može uzeti – kaže nam Stipić, kojeg su u Letoniji mnogo ispitivali o Hrvatskoj.

– Svima govorim da je Hrvatska moja prva zemlja i da Letonija može vjerovati da će nešto napraviti, ali da će joj biti jako teško. Oni su svi svjesni da su autsajderi. Mojim igračima kapilare skoče u očima kad mi kažu: "Treneru, istrčat ću protiv Modrića". Oni se vesele toj utakmici kao djeca. Osjetim tu pozitivnu vibru, sretni su što ih je zapala Hrvatska. Puno me ljudi pita o Hrvatskoj, kažu da su čuli da je lijepo, pitaju kako je u Rijeci, može li se kupati... Oni ovu utakmicu vide kao obiteljski izlet, spojit će je s vikendom i otići na nekoliko dana. Nemaju emociju kao što mi imamo kada je nogomet u pitanju. Mi moramo pobijediti pa i da se igra na ulici, a oni to vide kao priliku da odu na izlet.

Stipić je u Letoniji nekoliko godina, s Audom je osvojio Kup, a s Rigom ove sezone lovi trofeje. Trenutačno su prvi u prvenstvu, a igraju i polufinale Kupa. Šef kluba bogati je ruski milijarder pa ga pitamo ima li pritiska jer Riga je posljednji put trofej osvojila 2020.?

– Kada ste trener u glavnom gradu zemlje i najvećem klubu u zemlji, nemate pravo na dva poraza. Idete u krevet s pritiskom, nema popravnog, morate pobijediti. Neću lagati, imamo golem pritisak. Gazda je Rus, uspješan je, on ne priznaje drugo mjesto. Želi biti najbolji, najjači i daje mi savjete da to prenesem na igrače.

Volio bih se vratiti u HNL

Inače, Stipić je jako popularan u Letoniji. Iako je stranac, tamošnji su ga mediji, ali i ljudi zavoljeli toliko da su sugerirali da jednom preuzme i njihovu reprezentaciju. Nogometno se dokazao pa nitko ne vidi prepreke za to. No u nogometu se ništa ne može planirati pa, kako su ga oni pitali za reprezentaciju, tako ga mi pitamo – vidi li se ponovno u HNL-u jednog dana?

– Pažljivo pratim HNL. Nadam se da ću jednog dana doći u Hrvatsku, trenirati najveći hrvatski klub i s njim biti prvak. To mi je san. To je ono što dugujem sam sebi – rekao je pa za kraj dodao gdje će gledati utakmicu Hrvatske i Letonije.

– S klubom idem u Finsku, u kojoj ćemo igrati prijateljsku utakmicu, a kako je moj stručni stožer sastavljen od Hrvata, a i neki igrači su Hrvati, zajedno ćemo ondje gledati utakmicu. Da mogu, bio bih u Rijeci, no nadam se da ću u studenome na našem stadionu u Rigi ugostiti našeg izbornika i vatrene.