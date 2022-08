AS: Modrić je bolji od Xavija i Inieste, evo do kada će igrati nogomet

Gotovo svaki dan u nekim španjolskim tiskovinama osvane pohvala za Luku Modrića, madridski AS uputio je nove komplimente za hrvatskog čarobnjaka.

Unatoč tome što uskoro navršava 37 godina, kapetan 'vatrenih' igra na vrhunskoj razini i Real će biti natjeran da produlji ugovor za još koju sezonu.

- Iniesta je s 34 godine otišao u Japan, a Xavi je s 35 igrao u arapskom svijetu. Nitko ne traje na ovoj razini toliko dugo kao hrvatski veznjak. Bit će vođa Hrvatske u Kataru i njen kapetan. To će biti još jedna potvrda njegove veličine, iako su u Realu malo zabrinuti kako će njegovo tijelo reagirati nakon napora u studenome i prosincu, kada se održava Svjetsko prvenstvo - sipaju komplimente Španjolci te otkrivaju tko je zaslužan za Lukinu dugovječnost.

- Mislim da mogu igrati do 40. godine. Znam da sam u najvećem klubu na svijetu, moram ići malo po malo i uživati - navodno je Modrić rekao ljudima iz Real Madrida, a AS je to ekskluzivno saznao.

- Ključni čovjek u ovoj fazi Modrićeve karijere je Vlatko Vučetić, profesor na zagrebačkom Kineziološkom fakultetu. On se još od Svjetskog prvenstva u Rusiji brine o Modrićevoj prehrani i fizičkoj pripremi. Rezultati suradnje njega i genija su nevjerojatni -

