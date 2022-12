Argentinski Hrvat Federico Jelić: Radovao sam se i tugovao kada je Hrvatska pobijedila Gaučose u Rusiji

Za argentinskog novinara Federica Emilia Jelića polufinalni ogled na Svjetskom prvenstvu u Kataru između Hrvatske i Argentine bit će poseban. Naime, njegov djed Milan Jelić se iz Široke Kule kraj Gospića otisnuo u Argentinu. Federico je rođen u Cordobi, a zanimljivo ima i hrvatsko državljanstvo.

- Bit će to posebna i iznimno važna utakmica za mene. Moje srce je pola argentinsko, a pola hrvatsko - kazao je Jelić koji radi za Diario Alfil iz Cordobe, te tamošnji radio.

Jelić je bio i u Rusiji prije četiri godine kada su vatreni u skupini deklasirali Gauče sa 3-0.

- Bio sam na stadionu u Nižnjem Novgorodu, igrale su moje dvije domovine, radovao sam se i tugovao u istom trenutku - kazao je.

- Sjećam se i naše utakmice iz Francuske 1998. i sjajne hrvatske reprezentacije koju su predvodili Davor Šuker i Zvonimir Boban, moji omiljeni igrač. Nakon što je Argentina ispala u Rusiji ostao sam na World Cupu pratiti Hrvatsku. Bilo je to nezaboravno.

Nikada nije bio u Hrvatskoj, planove mu je pokvarila korona, no iduće godine se sprema posjetiti svoju drugu domovinu. Možda i domovinu novih svjetskih prvaka.

Foto: EXPA/ Pressesports/ Richard Martin RUS, FIFA WM 2018, Argentinien vs Kroatien 21.06.2018, Kaliningrad Stadion, Kaliningrad, RUS, FIFA WM 2018, Argentinien vs Kroatien, Gruppe D, im Bild meza maximiliano, mandzukic mario, mascherano javier // during Group D match between Argentina and Croatia of the FIFA Worldcup Russia 2018 at the Kaliningrad Stadion in Kaliningrad, Russia on 2018/06/21. EXPA Pictures © 2018, PhotoCredit: EXPA/ Pressesports/ Richard Martinr"nr"n*****ATTENTION - for AUT, SLO, CRO, SRB, BIH, MAZ, POL only***** EXPA/ Pressesports/ Richard Martin

- Ha, ha, zašto ne. Nadam se da će Argentina biti novi svjetski prvak, ali Hrvatska je nevjerojatna. Svi me pitaju kako je moguće da tako mala zemlja sa svega četiri milijuna stanovnika ima tako dobru reprezentaciju, odakle joj takva snaga.

Kazao je kako su svi u Argentini mislili da će polufinalu igrati protiv Brazila, no Hrvatska je zaslužila mjesto među četiri najbolje reprezentacije na svijetu.

- Mi smo na ovom prvenstvu naučili lekciju potiv Saudijske Arabije. Ne brinite nećemo vas podcijeniti. Hrvatska je poput Argentine, nikada se ne predajete. Za vas utakmica nikada nije završena, mentalno ste jaki, po tome smo slični. Vi ste više Južnoamerikanci, nego Europljani - dodao je sa smiješkom.

Argentinski mediji vide Gauče kao velike favorite, no Jelić je oprezan.

- Nisam baš siguran, Hrvatska je u Rusiji dobila Dansku i Rusiju nakon izvođenja jedanaesteraca, a potom Englesku u produžecima. Ovdje ste dobili Japan i Brazil nakon jedanaesteraca. Hrvatska snaga je u glavi. Znamo da ako susret ode u produžetke i jedanaesterce da je onda teško dobiti Hrvatsku.

Foto: EXPA/ Pressesports/ Richard Martin RUS, FIFA WM 2018, Argentinien vs Kroatien 21.06.2018, Kaliningrad Stadion, Kaliningrad, RUS, FIFA WM 2018, Argentinien vs Kroatien, Gruppe D, im Bild messi lionel, modric luka // during Group D match between Argentina and Croatia of the FIFA Worldcup Russia 2018 at the Kaliningrad Stadion in Kaliningrad, Russia on 2018/06/21. EXPA Pictures © 2018, PhotoCredit: EXPA/ Pressesports/ Richard Martinr"nr"n*****ATTENTION - for AUT, SLO, CRO, SRB, BIH, MAZ, POL only***** EXPA/ Pressesports/ Richard Martin

Otkrio je i koja je razlika između" ruske" i "katarske" Argentine.

- Prije četiri godine atmosfera u reprezentaciji je bila toksična, unutar momčadi, unutar Saveza. Argentinski navijači nikada nisu prihvatili bivšeg izbornika Jorgea Sampaolija koji je vukao mnoge krive poteze. Bilo je to teško vrijeme. Sada imamo mir u reprezentaciji, sve je drugačije. Lionel Scaloni je mentalno osnažio ekipu i više se na zamaraju glasinama i što mediji pišu - kazao je.

Smatra kako je hrvatska vrsta najača u veznoj liniji.

- Hrvatska ima vrhunske vezne igrače kao što su Modrić, Brozović, Kovačić. Modrić je nevjerojatan, ima 37 godina, a igra kao mladić. Hrvatska ima i jako momčadsku igr, momčadski duh što je iznimno važno. Ne znam koliko još možete, ali imate sjajne igrče. Oni su djeca rata, kada krene utakmica, postaju nevjerojatni. Nitko nije Hrvatskoj poklonio mjesto u polufinalu, zaslužila ga je - kazao je na kraju.

Sve utakmice, komentare i analize vatrenih pratite na portalu Večernjeg lista