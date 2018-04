Ante Nazor: Dogovor je da do kraja sezone nećemo o novcu

U nedjelju u Draženovu domu (17.05) Cibona i Cedevita igraju utakmicu domaće HT Premijer lige, a glede kadrovske situacije, to bi mogao biti neravnopravan dvoboj. Osim što je Cedevita na papiru triput skuplja momčad, Cibonu je pogodila i serija ozljeda.

– Naš drugi centar Geramipoor ima frakturu stopala, Tomas rupturu lista, Bilinovca muči i distorzija gležnja, a ozlijeđen je i Bošnjak koji je jedini na granici da se vrati za ovu utakmicu – objasnio je Cibonin trener Ante Nazor na kojeg se nadovezao stožerni igrač momčadi Luka Žorić:

– Premda nama ova utakmica rezultatski nije o glavu, ipak je tu riječ o gradskom rivalstvu i mi sigurno nećemo skinuti gaće. Bez obzira na to što su oni zdraviji i kvalitetniji, što su favoriti na papiru, nećemo se predati. Uostalom, nitko od nas ne očekuje da im možemo parirati pa bismo to mogli možda psihološki iskoristiti.

S obzirom na to da je cibos s daleko najvećom minutažom, kako Žorić podnosi to što mora igrati i one utakmice u kojima je Cibona apsolutni favorit?

– Meni nikad nije bilo ispod časti doći u goste Alkaru ili sličnim momčadima. Ne daj Bože da ja u takvim utakmicama nešto kalkuliram. Štoviše, trudim se motivirati kao da igram protiv Cedevite i Partizana. Tijekom ove sezone možda sam jednom ili dvaput rekao treneru da me izvadi. Više je puta bilo da je on mene htio odmoriti.

Tu je uskočio trener Nazor:

– Kad netko ima entuzijazma, taj onda i ne osjeća umor.

A Žora je očito u fazi karijere u kojoj je “radost loptanja među obručima” ispred zarade.

– Ja sada igram košarku samo zato što to volim, što u tome guštam i tako će biti sve dok budem osjećao tu strast.

S obzirom na izvjesne financijske poteškoće kluba, i Nazor je jedan od tih entuzijasta.

– U klubu smo odlučili da o proračunu i novcu nećemo razgovarati do kraja sezone i da ćemo nastojati otići što je dalje moguće.