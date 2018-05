Andres Iniesta će u Vissel Kobeu igrati s Lukasom Podolskim

Andres Iniesta oprostio se od Barcelone, a prije umirovljenja zaigrat će i u japanskom prvenstvu.

Njegov je novi klub Vissel Kobe, a tamo će ga dočekati i bivši njemački reprezentativac Lukas Podolski koji je u Japanu od 2017. godine.

Španjolac je s japanskim klubom potpisao ugovor na dvije godine, a cijeli transfer sponzorirala je tvrtka Rakuten. Prema prvim informacijama Iniesta bi u Japanu trebao dobiti 25 milijuna eura po sezoni.

- Mnogo me klubova tražilo, ali ponuda Vissel Kobea je bila najprivlačnija. Projekt kluba mi se jako sviđa i jedva čekam da se priključim momčadi, ali prije moram na SP. U Japanu mi se sviđa sve, posebno ljudi, ali najvažnije je da se prilagodim japanskoj kulturi - rekao je Iniesta.

OFFICIAL: Andres Iniesta has signed for J.League side Vissel Kobe after leaving boyhood club Barcelona. pic.twitter.com/XNZWSCp2rT