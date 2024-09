Ancelotti pun hvale za Modrića, hrvatski maestro osjeća se sjajno: 'On mi je jamac'

Hrvatski nogometaš Luka Modrić, koji je u subotu navečer kao kapetan predvodio Real Madrid u pobjedi od 4-1 nad Espanyolom, rekao je da se osjeća jako dobro fizički i mentalno. "Jako sam zadovoljan što sam odigrao 90 minuta. Osjećam jako dobro fizički i mentalno", izjavio je Modrić za klupsku televiziju Real Madrid TV. Veznom igraču, koji je ovaj mjesec napunio 39 godina, to je bila druga prvenstvena utakmica zaredom koju je odigrao od početka do kraja. "Odigrali smo dobru utakmicu, napose u drugom poluvremenu. U prvom poluvremenu nismo uspijevali zabiti gol premda smo stvarali prilike", rekao je Modrić na stadionu Santiago Bernabeu u Madridu.

Prvo poluvrijeme završilo je 0-0, a gosti iz Katalonije poveli su autogolom Realovog vratara Courtiosa u 54. minuti. Modrić je rekao kako njega i suigrače to nije pokolebalo nego su "nastavili igrati". Preokret i četvrtu pobjedu u šest odigranih kola donijeli su branič Carvajal u 58. minuti, te napadači Rodrygo u 75., Vinicius Junior u 78. i Mbappe u 90.minuti. "To su svjetske zvijezde, sretni smo što ih imamo u ekipi. Igraju dobro, ali svi zajedno možemo i bolje", rekao je Modrić.

"Ova utakmica će nam unijeti samopouzdanje kako bismo napredovali", dodao je hrvatski igrač s brojem 10 na leđima. Real Madridu, lanjskom osvajaču španjolskog prvenstva, to je bila 38 utakmica zaredom bez poraza. "To puno govori o nama, o našem karakteru, kvaliteti i predanosti, ali je potrebno nastaviti tako. Svatko od nas je spreman kada dođe trenutak da zaigra", izjavio je Modrić. On je nastupio u svih osam utakmica ove sezone, u što su uključena i dva susreta u europskim natjecanjima, ulazeći uglavnom s klupe za pričuve.

Realov trener Carlo Ancelotti rekao je na konferenciji za medije da Modrić "daje sigurnost u igri". "Uvijek igra na maksimalnoj razini, on mi je garancija. Svaki je igrač bolji što više igra, ali Luka je uvijek savršen, i kad počinje i kad uđe s klupe", izjavio je Talijan.