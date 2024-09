Ancelotti komentirao situaciju nakon koje je Modrić žestoko vrijeđao suca

Real Madrid nije baš najbolje krenuo u sezonu. Dva kiksa protiv Mallorce i Las Palmasa na startu sezone udaljila su za četiri boda od Barcelone. Jučer su protiv Alavesa slavili s 3-2, s tim da su do 85. minute vodili 3-0, a potom primili dva gola u minuti i jedva izvukli pobjedu. Na sve to se niže ozljeda za ozljedom, a najsvježija je ona Kyliana Mbappea koji je protiv Alavesa u završnici utakmice prisilno morao izaći iz igre te ga neće biti tri tjedna.

Isto tako, ni igra previše ne obećava. Mnogi navijači madridskog kluba otišli su toliko daleko da čak zazivaju i povratak Tonija Kroosa iz mirovine jer se vidi da mlade snage iz vezne linije (Camavinga, Bellingham, Tchouameni i Valverde) uz sebe trebaju iskusnijeg igrača kao što je Kroos. Doduše, kapetan Hrvatske i Reala Luka Modrić je tu, ali ne može ni on svaku utakmicu igrati svih 90 minuta.

Na sve to, trener Carlo Ancelotti nakon utakmice je unatoč pobjedi bio bijesan na suca Ruiza smatravši da je cijelo vrijeme bio pristran dosudivši četiri žuta kartona svojim igračima dok igrači Alavesa nisu dobili nijedan. Neobično je i to što su sva četvorica te kartone dobila zbog prigovora:

"Pravila su se promijenila, moramo se priviknuti na to. Ništa više. Nismo to još napravili. Dobivamo žute kartone zbog protestiranja. Moramo prestati to raditi i to je to. Bilo to pošteno ili ne, moramo se naviknuti na nova pravila", kaže Ancelotti.

Ipak, iako su trojica (Valverde, Vinicius i Endrick) svoje žute kartone možda opravdano dobili, jedan od njih to nije smio. Dakako, Luka Modrić. Naime, nova pravila kažu da se nitko osim kapetana (u ovom slučaju Modrića) ne može raspravljati sa sucem jer će biti sankcioniran žutim kartonom, ali i Luka ga je nakon rasprave sa sucem dobio. No, čini se da se mnogi suci tog pravila ne drže, a ne samo Ruiz jer je Modrić ove sezone zbog prigovora žuti dobio i protiv Poljske u sklopu Lige nacija, a dodijelio mu ga je Francois Letexier.

"Teško je na to odgovoriti. On je kapetan, ima pravo pričati sa sucem. Ako ga je dobio zbog toga… Samo jedna osoba ima odgovor na to pitanje. To je sudac", rekao je Ancelotti.

Madridski klub za vikend čeka zasad najteži posao ove sezone. U nedjelju će u sedmom kolu igrati u gostima protiv gradskog rivala Atletica.