Ana Viktorija Puljiz osvojila europsko juniorsko srebro

Mlada hrvatska džudašica Ana Viktorija Puljiz osvojila je srebrnu medalju u kategoriji do 44 kilograma na Europskom juniorskom prvenstvu u glavnom gradu Bugarske Sofiji.

Nakon europskog srebra u kadetskoj konkurenciji početkom godine, 16-godišnja Solinjanka pokazala je kvalitetu i na juniorskom nivou. Stigla je do finala Europskog prvenstva, gdje je njenu pogrešku iskoristila starija Belgijanka Petit i uzela zlato.

- Nakon što sam ušla u finale počela sam se tresti od uzbuđenja. Kako je nama glavno natjecanje ove godine Olimpijske igre mladih, jako sam ponosna i idemo dalje raditi - kazala je srebrna Puljiz, članica JK Solin.

Nakon pobjede protiv puno iskusnije Ukrajinke Sablieve, krasnim ipponom je svladala Azerbejdžanku Alijevu, a u polufinalu je Ruskinja Borisova nakon wazarija uhvaćena u zahvat pri kraju borbe.

- Kao druga godina u kadetima, Vikica je pokazala koliko naporno radi i da idemo dalje trenirati za Olimpijske igre mladih u Buenos Airesu. U finalu je radila jako dobro, dominirala, ali u posljednjoj minuti Belgijka je iskoristila svoju priliku i wazarijem došla do zlata - rekao je trener Dragan Crnov.

Petak donosi nastup Ive Oberan i Lare Cvjetko (obje do 57 kg), Lucije Babić i Katarine Krišto (obje do 63 kg) te Anđele Violić (do 70 kg).