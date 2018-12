Aleksandr Ovečkin ponovno zabio i izjednačio osobni rekord

Na programu NHL lige bilo je osam utakmica, a čak pet ih je razriješeno nakon produžetaka ili izvođenja kaznenih udarca.

Najviše golova gledatelji su vidjeli u PNC Areni u Raleighu gdje su aktualni prvaci Washington Capitalsi nakon izvođenja kaznenih udaraca pobijedili Carolina Hurricanese sa 6-5.

Junak utakmice bio je Aleksandr Ovečkin koji je drugu utakmicu uzastopce upisao 'hat trick'. Nakon slabijeg ulaska u sezonu Ovečkin se upisao među strijelce u zadnjih 13 utakmica, čime je izjednačio svoj osobni rekord iz sezone 2006-07., a stigao je i do brojke od 28 golova ove sezone.

- Pokušavam raditi svoj posao najbolje što mogu. Igram sa sjajnim suigračima i svi se trudimo zabiti što više golova - poručio je 33-godišnji Rus.

Sredinom druge trećine Carolina je vodila 4-1 (Aho 2, Martinook, Teravainen / Ovečkin) i činilo se kako će dohvatiti bodove, međutim Washington je u razmaku od pet minuta zabio tri gola za 4-4, a strijelci su bili Wilson, Ovečkin i Boyd. Gosti su početkom posljednje trećine novim golom 'Ovija' preokrenuli rezultat, da bi Carolina šest minuta prije kraja susreta preko Williamsa izjednačila na 5-5 i odvela susret u produžetak. Kako u dodatnom periodu nije bilo golova pobjednik je odlučen kaznenim udarcima. Za goste su zabili Backstrom i Vrana, a za Carolinu Hamilton.

- Nismo gubili glavu kada smo gubili 1-4 jer smo znali da ima dovoljno vremena za preokret - dodao je Ovečkin.

Sjajnu utakmicu vidjeli su i gledatelji u Prudential Centru u Newarku gdje su New Jersey Devilsi nakon produžetaka pobijedili Vegas Golden Knightse s 5-4. Gosti su nakon 10 minuta vodili 3-0, a sredinom druge trećine i 4-1, ali su Devilsi uspjeli izjednačiti, a potom u produžetku golom Nica Hischier stigli do pobjede.

- Igrali smo odlično prvih 10 minuta, a potom stali. Domaćin je preuzeo inicijativu i opasno nas je stisnuo. Nismo to očekivali - kazao je trener Vegasa Gerard Gallant.

Golove za Devilse zabili su Zajac, Wood, Palmieri i Sevey, dok su strijelci za goste bili Karlsson 2, Tuch i Carrier.

- Nije se bilo lako vratiti u utakmicu nakon što smo primili tri brza gola. U nastavku utakmice imali smo čak 44 udarca - dodao je Wood.

Tri gola zaostatka nadoknadila je i Arizona protiv New York Rangersa pobijedivši nakon produžetka 4-3. Rangersi su golovima Bučneviča, Hayesa i Zibanejad sredinom druge trećine imali 3-0, no Arizona je do kraja utakmice uspjela izjednačiti. U drugoj trećini smanjio je Oesterle, a potom su u zadnjoj dionici Archibald i Ekman-Larsson zabili za 3-3i. Pitanje pobjednika razriješio je Derek Stepan golom u petoj minuti produžetka.

- Lagao bi kada bi kazao kako se ne osjećam sjajno. Nije bilo lako, ali nismo se željeli predati i sav trud se isplatio - kazao je Stepan.

Pobjedu nakon produžetka ostvario je i St. Louis protiv Colorada (4-3), te Winnipeg na gostovanju protiv Chicaga (4-3). Pittsburgh je bio bolji od Bostona (5-3), Ottawa je slavila u Detroitu (4-2), dok je Edmonton bio bolji od Philadelphije (4-1).