Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 227
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#Barkod
#VOJNI ROK
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#MALOLJETNIČKO NASILJE
Poslušaj
Prijavi grešku
MASTERS PARIZ

Alcaraz zapeo već na prvoj prepreci i otvorio Sinneru put prema 'jedinici'

ATP Masters 1000 - Paris Masters
GONZALO FUENTES/REUTERS
VL
Autor
Hina
28.10.2025.
u 22:44

Alcaraz je tako ostao na jednom četvrtfinalu u Parizu u pet nastupa, a drugi put je na ovom turniru ostao bez plasmana u osminu finala

Britanski tenisač Cameron Norrie, trenutačno 31. na ATP ljestvici, kreirao je senzaciju na pariškom dvoranskom ATP Masters 1000 turniru pobijedivši u drugom kolu prvog tenisača svijeta Carlosa Alcaraza sa 4-6, 6-3, 6-4. 

Ljevorukom 30-godišnjaku ovo je bio osmi dvoboj s Alcarazom u kojem je po treći put pobijedio Španjolca. Prvi put je to učinio 2022. na Mastersu u Cincinnatiju, a potom i 2023. na zemljanoj podlozi u Rio de Janeiru.

Sopić se javio za VL i komentirao vijest da postaje novi trener Osijeka: Evo što nam je rekao

Alcarazu je jedan 'break' bio dovoljan za osvajanje prvog seta, ali do kraja meča više nije uspio nijednom slomiti suparnikov servis. Norrie je u drugom i trećem setu spasio po dvije 'break'-lopte.

Alcaraz je tako ostao na jednom četvrtfinalu u Parizu u pet nastupa, a drugi put je na ovom turniru ostao bez plasmana u osminu finala.

VEZANI ČLANCI: 

Alcarazovim ranim porazom rastu izgledi Janniku Sinneru da do kraja sezone prestigne svog najvećeg konkurenta i još jednom godinu završi kao svjetski "broj 1". Talijan je u utorak na konferenciji za medije u Parizu takav scenarij proglasio "nemogućim", ali nakon Norrijeve pobjede su izgledi za to postali veći.

Sinner će u srijedu odigrati meč 2. kola, a suparnik mu je 41. tenisač svijeta, Belgijac Zizou Bergs.

Ključne riječi
ATP Pariz Cameron Norrie Carlos Alcaraz Jannik Sinner

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja