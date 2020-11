Albanija se plasirala u Ligu B, Sjeverna Irska ispala

Nogometna reprezentacija Albanije izborila je plasman u B razred Lige nacija nakon što je u izravnom okršaju za prvo mjesto u skupini 4 Lige C, u Tirani pobijedila Bjelorusiju sa 3-2. Bjelorusiji je za prvo mjesto bio dovoljan i bod, no Albanija je zasluženo slavila.

Junak utakmice bio je bivši napadač Splita Sokol Cikalleshi koji je zabio dva gola (20, 27-11m), a među strijelce se upisao i Rej Manaj (44). Golove za goste zabili su Maksim Skaviš (35) i Max Ebong (80). U drugom susretu u skupini Litva je u derbiju začelja pobijedila Kazahstan sa 2-1 izborivši ostanak, dok će Kazahstan razigravati za ostanak u trećem razredu.

Naime, iz prva dva jakosna razreda Lige nacija, reprezentacije koje su osvojile posljednja mjesta u svojim skupinama ispadaju u niži rang natjecanja. No, iz Lige C ispadaju smo dvije od četiri posljednje ekipe. Tko će to biti znat će se nakon razigravanja.

Dodajmo kako je Sjeverna Irska ispala iz B Lige i prije večerašnjeg susreta protiv Rumunjske. UEFA je neodigranu utakmicu Rumunjska - Norveška registrirala 3-0 pobjedom Rumunjske koja se tako spasila ispadanja.

Utakmica se trebala igrati u nedjelju, ali kako je branič norveške reprezentacije Omar Elabdellaoui zaražen koronavirusom, norveška vlada zabranila je reprezentaciji putovanje na gostovanje u Bukurešt.

Stvar je predana UEFA-inom Nadzornom, etičnom i disciplinskom tijelu, koje je potvrdilo da je Norveška izgubila utakmicu.