100 tona opreme, 250 ljudi i pet dana za postavljanje opreme spektakla u čast Dražena Petrovića

Sati nas dijele do najvećeg košarkaškog i sportskog spektakla u novijoj hrvatskoj povijesti. U Hrvatskoj i regiji traži se ulaznica viška za odavno rasprodanu Arenu Zagreb. O Draženu se priča na kavama, poslu, ali i među brojnim uglednicima koji su počeli pristizati u Zagreb. Do posljednjeg mjesta ispunjena Arena te milijunsko gledateljstvo diljem svijeta u četvrtak, 5. rujna, vjerujemo sa suzama u očima, svjedočit će spektaklu koji će pamtiti generacije. Baš onako kako pamtimo Dražena. Bit će to sportski spektakl koji će nas podsjetiti na bogatu ostavštinu koji je ovaj virtuoz ostavio svijetu.

„U samom programu utakmice, u svojstvu gostiju, spektakl će otvoriti NBA petorka Luka Dončić, Bojan Bogdanović, Dario Šarić, Goran Dragić i Ivica Zubac!“ – otkrio je Aleksandar Petrović.

Posljednjih pet dana u Areni Zagreb i na ostalim lokacijama radi se 24 sata. 100 tona opreme potrebno je za sve da bi Arena bila najbolja i tehnološki najsuvremenija košarkaška pozornica u svijetu u četvrtak. Publika doslovno od emotivnog programa i iznenađenja neće moći predahnuti dva i pol sata.

„Nalazimo se u Areni Zagreb i pratimo montažu sveg potrebnog za realizaciju najspektakularnijeg košarkaškog događaja u novijoj Hrvatskoj povijesti. Za to nam je trebalo deset šlepera, 100 tona opreme i 250 ljudi koji već posljednja tri dana 24 sata dnevno montiraju sve da bi ovo napokon moglo krenuti!” – otkrila je koordinatorica događaja Zdenka Zrilić.

Brojne legende dolaze na utakmicu. Selekcija Europe, koju čine najbolji košarkaši Eurolige danas, dobila je ime i zove se Tim Dražen. “Počeli su dolaziti brojni uglednici, a među njima su i Draženovi suigrači, Draženov menadžer Warren, Nikos Galis, Panagiotis Giannakis i još velik broj košarkaških imena.“ - izjavila je koordinatorica projekta Zdenka Zrilić.

Pokrovitelj ovog događaja je Vlada Republike Hrvatske, a održava se uz podršku, Grada Zagreba, Hrvatskog košarkaškog saveza i partnera.