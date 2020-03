Zvijezde se moraju svakodnevno vagati, a ako šefovi nisu zadovoljni njihovim izgledom - idu pod nož!

Imaju 90 milijuna fanova diljem svijeta, mladi su, uvježbani i produkcija njihovih glazbenih spotova i koncerata bolja je od mnogih američkih. Riječ je o pop-zvijezdama senzacijama iz Južne Koreje. Sastavi kao što su BTS, EXO, Blackpink, Big Bang, Seventeen Shinee svakim danom imaju sve više poklonika.

Lutke članova najpopularnijih od njih mogu se naći čak i u prodavaonicama diljem Hrvatske, a neke naše knjižare u ponudi imaju veliku enciklopediju svih omiljenih korejskih izvođača. Tinejdžeri kojima su dosadile sladunjave pjesme Taylor Swift ili depresivni glazbeni izričaj Billie Eilish okrenuli su se novim licima. Mnogi su to možda učinili da bi bili drukčiji od svojih prijatelja koji spavaju grleći poster pjevača Justina Biebera. Tzv. boy i girl bandovi nisu novost u glazbenoj industriji. Backstreet Boys, N’Sync, Spice Girls... dobro su poznata imena još od devedesetih. Brojni osmoškolci imali su njihove postere, a mlađa braća i sestre pretvarali se da su članovi sastava i svađali oko toga tko je zanimljiviji ili popularniji. Recept su odlučili ponoviti i Korejci, a u sve se uključila i njihova vlada koja želi razviti industriju zabave kako bi pojačala interes za svoju zemlju, a time i za turizam.

Milijunske investicije

U kasnim 90-ima, kada je Azija prolazila kroz tešku financijsku krizu, vlada Južne Koreje odlučila je koristiti glazbu kako bi poboljšala imidž svoje zemlje i proširila kulturalni utjecaj. Zbog toga je ulagala milijune u Ministarstvo kulture, koje je osnovalo poseban odjel za tzv. k-pop.

– Ispada da korejska vlada tretira svoju glazbenu industriju kao što npr. Amerikanci tretiraju svoje banke i automobilsku industriju – kazala je Euny Hong, novinarka i autorica knjige “The Birth of Korean Cool”.

To je uključivalo gradnju ogromnih dvorana, čija se vrijednost procjenjuje na milijune dolara, poboljšanje hologramske tehnologije, a regulirali su i organizaciju i rad karaoke barova kako bi zaštitili interese svojih zvijezda.

– Htjeli su da Južna Koreja 21. stoljeća bude kao Sjedinjene Države 20. stoljeća, kada je Amerika bila toliko popularna i “cool” da bi sve što je proizvedeno u SAD-u odmah nestalo s polica trgovina – kaže autorica.

Među prvim korejskim pop-zvijezdama koje je svjetska javnost upoznala zasigurno je Psy i njegov megahit Gangnam Style. Pjesma mjesecima nije silazila s vrhova top-ljestvica. Njegov video na YouTubeu ima više od tri i pol milijarde pregleda, a njegovu koreografiju oponašali su brojni celebrityji pa čak i političari. No dok oni zabavljaju cijeli svijet, mladići i djevojke koji su potpisali ugovore kako bi postali instant-zvijezde bore se s depresijom, ali i strogim kontrolama koje im nameću kompanije koje ih gotovo posjeduju. O takvim strogim pravilima govorili su i članovi sastava Great Guys.

– Naš je raspored teretana, studio, spavanje – rekao je Ho Ryeong, jedan od 20 članova te grupe, i dodao da najviše posla imaju kad pripremaju novi album.

Hrvatski pjevači, glumci, dizajneri: "Čuvajmo jedni druge!"

– Iskreno, nemamo vremena ni za jelo, a i ne možemo jesti ono što želimo – kazao je, a s njim se složio i njegov kolega Jae I.

– To je zapravo najteže. Nije lako biti stalno na dijeti, ali mislim da nije ni nemoguće.

Naime, jedna od najpoznatijih dijeta zvijezda k-popa je tzv. dijeta papirnate čašice. Oni koji jedu na taj način, svaki dan jedu devet obroka, no samo onoliko koliko stane u papirnatu čašicu, a smiju konzumirati isključivo cjelovite žitarice, voće i povrće. Takva dijeta jedna je među najpopularnijima na forumima koji se bave promoviranjem anoreksije i drugih poremećaja u prehrani. Bivša članica benda Crayon Pop, Way komentirala je da im nije bilo dopušteno jesti grickalice i slatkiše. – Nismo smjeli jesti čips ni bombone, pa bismo se često iskradali iz soba i jeli u kupaonici. Sve smo morali kupovati potajno.

Vojske fanova

Ništa lakše nije ni slijediti upute i treninge u teretani.

– Nekoliko dana uzastopno morali smo plesati s vrećama pijeska na nogama teškim četiri kilograma jer su naši učitelji htjeli da nam pokreti pri izvedbi izgledaju lakše – ističe Way.

O tome je govorila i trenerica Kim Min-seok koja je bila vodila brigu o izvođačima jedne od triju najvećih agencija, YG Entertainment. Rekla je 2016. da se zvijezde moraju svakodnevno vagati, a ako čelnici kompanija nisu zadovoljni njihovim izgledom – ne gine im posjet plastičnom kirurgu.

– Ako djevojka nema lijepo lice, ali ima dobro tijelo, taj se problem može riješiti plastičnom kirurgijom – kazala je Kim. Naglasila je da u toj industriji nije bitno da se obožavatelji zaljube u stvarne osobe, već da svi izgledaju jednako – kao produkti, a produkte se može oblikovati do potpunog savršenstva. Korekcije kod plastičnog kirurga postale su gotovo svakodnevne, nešto kao odlazak stomatologu. Iako su mnogi liječnici stručni, neki su se pomamili za zaradom pa ne odbijaju ni pacijente čijem zdravlju mogu naškoditi samo da postignu savršenu figuru i mladolik izgled. Problemi s tjelesnom dismorfijom odveli su europsku youtubericu Venus Angelic do Južne Koreje. Krhka djevojka patila je od psihičke bolesti nakon što je pobjegla od majke koja joj je bila menadžerica i zlostavljala je. A u Južnu Koreju pobjegla je kako bi smanjila želudac. U videu iz bolnice u Japanu, gdje trenutačno živi, obožavateljima je objasnila da joj je liječnik smanjio želudac i da je zbog toga zamalo umrla Jedno od nepisanih pravila je i da mladi izvođači, žele li biti uspješni, ne smiju biti u ljubavnoj vezi.

– Dođete li u neku agenciju, svako novo lice će pristojno pozdraviti naklonom, pokraj zida na kojem su obavijesti o tome kako se točno trebaju ponašati – kazao je Mark Russell, stručnjak za industriju k-popa.

Menadžeri navode da tako dulje ostaju bliski s fanovima, a to znači i puno više odanih fanova i više novca izdavačkim kućama.

A koliko su uspješni baš u tom segmentu, pokazuju i društvene mreže. Vojske fanova spremne su verbalno smlaviti osobe koje se usude napisati nešto protiv članova nekog benda. “Ti ne znaš. Ti ne razumiješ. Oni su savršeni i nemaju mana i ti jednostavno ne znaš dovoljno o njima da uopće imaš neko mišljenje”, samo su neki od komentara lažnih profila koji se skrivaju iza fotografije nekog omiljenog člana benda. Zbog toga se bendovi sastoje isključivo od muških ili ženskih članova – kako fanovi ne bi posumnjali da su njihovi miljenici u vezi.

– Prije nego što sam postala poznata, nisam se smjela sastajati s obitelji ili s prijateljima – kazala je Way i dodala da su svi članovi njezina tima živjeli u dvosobnom stanu, tako da bi uvijek bili dostupni i spremni za rad.

– Čak smo i privatne mobitele morali predati izdavačkoj kući, nismo smjeli vidjeti ni blisku rodbinu – prisjeća se pjevačica.

Takve restriktivne mjere i ugovori koji zvijezdama masno naplaćuju odlazak i raskidanje previše su za neke mlade ljude.

Jedna od njih bila je i Sulli, koja je nakon 25. rođendana pronađena mrtva u stanu. Nije htjela biti kao njezini kolege koji se prikazuju samo u najboljem svjetlu, pa je zbog ponašanja često bila meta online nasilja i tabloidnih članaka. Pjevačica je imala dečka, objavljivala je javno fotografije s njim, a kada je izišla iz kuće bez grudnjaka, mediji su je gotovo razapeli.

Osim toga, javno je govorila o psihičkom zdravlju, što je u Južnoj Koreji još tabu.

Jonghyjun iz megapopularnog sastava Shinee preminuo je 2017. Borio se sa psihičkim poremećajima, a u jednom intervjuu rekao je da mu je teško govoriti o osjećajima zbog straha da će ga javnost ismijati te da ne postoji nitko tko ga želi doista upoznati, već su svi opsjednuti samo imidžem koji mu je nametnula izdavačka kuća.

Već spomenuti Psy osjetio je svu težinu slave na svojoj koži. Sada 42-godišnji reper okrenuo se azijskom tržištu i ne planira pokušati ponoviti svoj uspjeh u svijetu jer ga je to dovelo na rub alkoholizma. Psy je u jednom trenutku shvatio da možda ipak pretjeruje, a sve to zato što nakon 2012. nije uspijevao postići veći uspjeh svojim novim radovima. To je komentirao i u jednom intervjuu.

– Ako sam sretan – pijem, ako sam tužan – pijem, pijem i kad je vani hladno ili vruće – priznao je. Piće je nazvao svojim najboljim prijateljem i partnerom te naglasio da ne pije samo kad je već mamuran. Otkrio je da se još bori s traumama iz djetinjstva, ponajviše zbog toga što ga je otac, tvrdi, stalno tukao.

– Slava mi je postala poput ovisnosti. Slično kao kad organizirate party pa treba nekoliko dana da uzbuđenje od svega prođe. Ali sam se sada vratio normalnom životu – kazao je.

Priznao je i da želi nastupati što dulje, ali da ga je najviše strah da mu ne kažu da je nebitan. Zato se sada posvetio mlađim glazbenicima kojima pomaže da se etabliraju u glazbenom svijetu.

Srećom, njegova priča nije imala tragičan kraj, no to zasigurno može zahvaliti i tome što je postao slavan tek u tridesetim godinama, ali i zato što za njega nisu vrijedila jednaka prava koja vrijede za mnoge zvijezde koje tek kreću u taj svijet.

Ipak, kako takvi slučajevi ne bi bili primjer ili se ponovili, mnogi njihovi kolege počeli su javno govoriti o svojim psihičkim teškoćama. Žele svojim fanovima dokazati da su i oni samo ljudi te da je u redu ponekad osjećati se tjeskobno i bespomoćno, ali i razgovarati o svojim osjećajima, iako se to protivi njihovu odgoju i tradiciji.