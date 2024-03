Zvijezda 'Kumova' zabrinula fanove naglim mršavljenjem, javila se u videu: 'Ljudi me pitaju na cesti..'

Kazališna, televizijska i filmska glumica Daria Lorenzi Flatz (47) jedna je od zvijezda serije Nove TV "Kumovi", a u svojoj 48. godini mnoge oduševljava mladenačkim izgledom. Osim u seriji, vitko tijelo pokazala je i u showu "Ples sa zvijezdama" gdje je pokazala i svoje plesne vještine. No, posljednje vrijeme mnogima se čini sve mršavija, a na to se i sama osvrnula za pratitelje na društvenim mrežama.

- U zadnje vrijeme dobivam dosta upita o tome zašto sam smršavila i je li sve u redu, a najviše od publike koja trenutno gleda 'Kumove'. To su epizode koje su snimane nakon 'Plesa sa zvijezdama' gdje sam smršavila nekih skoro 10 kilograma i nisam ih vratila, nisam ih željela vratiti. Jako se dobro osjećam s tom težinom i lijepo mi je. Ljudi me pitaju na cesti i na društvenim mrežama, pa samo želim reći da je sve u redu. Ne radi se o bolesti, izgubila sam neke kile koje nisam vratila. Na neki način je to sad moj izbor - rekla je u videu.

Pratitelji su je pohvalili što je uspjela skinuti 10 kilograma i hvalili kako izgleda prekrasno.

Inače, u jednom intervju koji je dala nedavno pričala je o zdravlju i prisjetila se kako je saznala da ima maligni tumor. Prošle godine je otkrila kako je to psihički proživjela.

- Dosta teško. Tin je imao 10 dana kada sam to doznala. Tijekom druge operacije dobila sam i sepsu, ali uspjela sam Tina ponovno dojiti. Dok sam dva mjeseca čekala operaciju, pribojavala sam se jer ne znaš kakvo je zaista stanje dok te ne otvore. Ne znaš je li metastaziralo, a uz bebu imaš još dvoje djece od šest godina. To je bilo najgore. Život ti je važan, ali još je deset puta važniji kad imaš djecu. S tim sam se jako teško nosila - rekla je za Story.

Najviše joj je, kaže pomogao suprug.

- Suprug, razgovarali smo, imao je jako pozitivan stav da će sigurno sve biti u redu. Stalno sam si prizivala činjenicu da je u životu uvijek moguća takva situacija, ali da je nismo svjesni. Da svi sutra možemo ne biti, da te takve dijagnoze strašno približe toj spoznaju te da imamo golemi luksuz što možemo biti udaljeni od te činjenice. To je dobro, sreća. Blagoslovljeni smo svojim neznanjem jer bi ljudi valjda poludjeli kada bi stalno živjeli s tom mišlju. A ona je istina. Osvijestila sam da mi se dogodila izazovna situacija i da ništa nije gotovo. Naposljetku, imala sam jako puno sreće, prošla sam sve bez kemoterapije i zračenja jer je otkriveno na samom početku.

Darija kaže kako nije puno toga promijenila u svom životu, jer se već i prije toga, na primjer, njena prehrana temeljila na makrobiotici. Prestala je pušiti prije nego što je zatrudnjela, no ponovno je počela. Tvrdi ipak, da je danas opuštenija.

