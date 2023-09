Zlatko Mateša: Film 'Naš mali' sjajno je obrazloženje suštine Nagrade Dražen Petrović

Mudru odluku donijeli su čelni ljudi Hrvatskog olimpijskog odbora. Tradicionalnu, već 17. po redu, dodjelu Nagrada Dražen Petrović premjestili su iz Muzejsko-memorijalnog centra Dražen Petrović u zagrebački Cinestar Kaptol.

A tim potezom ne samo da su svečanost dodjele nagrada najboljim i najperspektivnijim mladim sportašima učinili komfornijom nego su i svim uzvanicima i laureatima omogućili da pogledaju film koji bi se, po nama, trebao prikazivati svake godine. A riječ je o dokumentarnom filmu "Naš mali" šibenske učiteljice, redateljice, Ivane Guberine i koscenarista dr. sc. Ivice Poljička.

Nakon premijere u Šibeniku i prikazivanja u Vukovaru, ovo je bila treća projekcija dokumentarca koji bi se uskoro mogao pojaviti i na nacionalnoj televiziji.

Iznimna Draženova ostavština

Film je sjajan prikaz ostavštine Dražena Petrovića, koji je svojom sportskom vještinom šarmirao cijeli sportski svijet ali i redateljicu filma: - Sretna sam što sam uspjela prikazati sportsku legendu koja je mladim ljudima ostavila veliko naslijeđe.

A mi stariji bismo rekli i neizbrisiva sjećanja i emocije koje je, u filmu, najbolje sažeo Draženov veliki prijatelj, danas ugledni košarkaški trener Neven Spahija.- Ja se još nisam pomirio s time da njega nema.

Priznao je to, također u filmu, i teniski as Goran Ivanišević: - Dražen nije nikad otišao niti će otići, on je i dalje naša zvijezda vodilja.

Premda košarkaškog Mozarta nema već 30 godina, tu je njegova velika ostavština s kojom su se imali prilike upoznati najnoviji laureati nagrade koja nosi njegovo ime. A to su svjetska kadetska prvakinja u hrvanju Veronika Vilk, svjetska juniorska prvakinja u plivanju Jana Pavalić, brončani europski kadet u taekwondou Roko Bratuša te tenisač Dino Prižmić koji je bio spriječen preuzeti svoju nagradu za najboljeg mladog sportaša jer je uvršten u seniorsku reprezentaciju.

Za najuspješnije sportaše u konkurenciji parova, posada i štafeta izabran je srebrni dvojac s juniorskog SP-a u skokovima u vodu (Nevešćanin/Ledinski). Najbolja ekipa su odbojkašice (brončane europske kadetkinje), a najbolja mlada momčad su pak rukometaši (brončani s juniorskog SP-a).

Posebnu nagradu HOO-a zavrijedili su juniori Hajduka za sjajan nastup u Uefinoj Ligi mladih i nastup u finalu. Tu nagradu preuzeli su šef Hajdukove akademije Boro Primorac i predsjednik kluba Lukša Jakobušić koji je kazao:

- Ovo je inspirativan film za koji ćemo se potruditi da ga pogledaju polaznici Hajdukove Akademije.

S prijedlogom da bi svaka škola ovaj film trebala prikazati, složilo se i dvoje aktera u dokumentarcu, nekad najbolja europska košarkašica Danira Nakić Bilić i bivši Draženov suigrač Franjo Arapović koji je tijekom filma više puta pustio suzu.

- Film je realan, bez kićenja, i trebalo bi ga pustiti u školama i baš smo o tome i pričali s državnim tajnikom Pavićem, ali i ministricom turizma i sporta Nikolinom Brnjac.

A ministrica je otkrila zanimljiv detalj iz dječačke sobe svojih sinova: - Ja kod kuće imam dva košarkaša, a u njihovoj sobi je veliki Draženov poster. On je dokaz koliko se može postići trudom i disciplinom pa ću reći svim ovim laureatima da im je ovo najvažnija nagrada u životu.

A tako nekako doživjele su je i dvije velike nade ženskog sporta, priznavši da su, tijekom projekcije, i suzu pustile. - Kroz film sam vidjela da je i Draženu bilo jako teško i da se bez truda i odricanja ne može ništa postići - rekla je Veronika Vilk.

- Film je jako poučan, ali i emotivan. Dosad nisam puno znala o Draženu, jer se u školi o tome ne govori, no ovo što sam vidjela jako me inspirira - rekla nam je Jana Pavalić.

Snažna poruka filma

Kako je dokumentarac o nikad prežaljenom sportašu doživjela Draženova sugrađanka, Danira Nakić Bilić: - Ovo je film koji bi svi mladi sportaši trebali vidjeti i držim da HOO, preko svoje infrastrukture i nacionalnih saveza, to može i realizirati. A bilo bi poticajno da to vide i školarci. Film šalje snažnu poruku o tome da za uspjeh nije dovoljan samo talent već uporan rad.

Zlatko Mateša, predsjednik HOO-a, zacijelo će nešto i poduzeti po pitanju Danirina prijedloga. Osim što je čestitao partnerima u proizvodnji filma, među kojima su i Večernji list i njegov glavni urednik Dražen Klarić, Mateša je ovako poentirao: - Nema boljeg uvoda u našu svečanost od ovakva filma koji je sjajno obrazloženje suštine ove nagrade, ali je i sredstvo razumijevanja biti sporta.

