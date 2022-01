Žanamari objavila staru fotku u badiću pa poručila: 'Najdraža uspomena. Bez poziranja, uvlačenja trbuha'

Pjevačica Žanamari Perčić (40) u proteklih je nekoliko godina svoju liniju dovela do savršenstva zahvaljujući svakodnevnoj tjelovježbi, pa ne čudi što nosi titulu jedne od najseksepilnijih Hrvatica, a danas uz pjevačku karijeru gradi i onu influencerice.

Žanamari je sada na Instagramu objavila stariju fotografiju. Nastala je za vrijeme jednog snimanja, a pjevačica kaže da za nju nije uvlačila trbuh i nije pozirala.

"Unaware. One fotke kad fotograf isprobava rasvjetu, bez poziranja, uvlačenja trbuha... Iako ne završe u kampanji nekako mi najbolje opisuju moment, mood i budu mi najdraža uspomena… Ovo je bilo prije ovog mog novog ‘Pauza je nikad’ fitness izazova… Nebitno je vizualno uspoređivati ‘prije i sada’ jer su najveće promjene nastale iznutra. Mentalni balans je sve! Vratila sam svoju snagu i mir, ali svaki dan moram sve ispočetka da to i zadržim. Zato je pauza nikad. Demoni nikad ne spavaju… Ali ni ja!" napisala je.

Pjevačica je nedavno komentirala i skidanje kilograma koje su mnogi nakupili tijekom blagdana.

– Dobro je nekad dati si malo i oduška. Višak kila nije strašna stvar. Nazovite to bulk i onda fino to iskoristite u svoju korist… krenite u gym i pretvorite to u mišić. Nikad me nije brinuo višak kilograma, samo manjak. Ako trenirate i višak kilograma izgleda dobro kad ga podigne kvalitetan mišić. A manjak kilograma meni osobno nije dobra podloga za trening. Volim imati više mase, onda navaliti na bildanje i tek pred ljeto izbaciti masti, šećer i sol te izgubiti masnoće – kazala je Perčić za RTL.hr.

Žanamari se svojim isklesanim tijelom redovito hvali na društvenim mrežama, a iza objektiva često je njezin suprug Mario Perčić. Vježbanje ne propušta iako su joj mnogi treneri savjetovali kako bi bilo dobro da napravi pauzu.

Ni period kada su u lockdownu teretane bile zatvorene nisu spriječile pjevačicu u treniranju, samo ih je tada prilagodila kućnoj varijanti.

VIDEO Pogledajte tko je nominiran za Večernjakovu ružu u kategoriji glumačkog ostvarenja godine