Zagrebački chef za kojem uzdišu gledateljice Masterchefa: 'Kod nas u kuhinji glavnu riječ ima supruga'

Nakon gotovo pet godina na program Nove TV vratio se najpopularniji zabavno-kulinarski show MasterChef, a pažnju publike odmah je privukao svestrani zagrebački chef Melkior Bašić (36) koji je svoje radno iskustvo stjecao u 96 kuhinja u Hrvatskoj i inozemstvu, a stažirao je u luksuznim restoranima s Michelinovim zvjezdicama i preporukama u francuskom Bordeauxu, a među njima su Restaurant le Prince Noir, Lormont, Restaurant La Cape, Cenon i Restaurant L’Oiseau Bleu.

Šarmantni Melkior preko noći je postao miljenik mnogobrojnih Hrvatica. Upravo su njegov zavodljivi smiješak i macho stav dodatni razlozi za gledanje emisije, a kako kaže, na pažnju koju svakodnevno dobiva još se nije navikao.

– Čudan je osjećaj, ja sam sebi i dalje isti onaj dečko iz kvarta, još se navikavam da me ljudi prepoznaju na cesti – započeo je Melkior kojem je MasterChef prvo televizijsko iskustvo, a otkrio nam je kako se snalazi pred kamerama i kakva je atmosfera na snimanju.

Foto: Nova TV

– Drugi kažu da sam bolji nego što mislim. Set na snimanju i kuhinja su nebo i zemlja, trebalo mi je malo vremena da se snađem. Uvijek može bolje, ali trudim se. Atmosfera na snimanjima je opuštena, sad se već svi na setu poznajemo i postali smo uigrana ekipa, od kandidata do tete čistačice. Drago mi je zbog toga što mi je pomoglo da se opustim pred kamerama, kad je dobra zafrkancija sve nekako ide lakše – kazao je Melkior te otkrio da od kandidata očekuje red, rad, želju, trud, fokus i napredak jer samo tako mogu doći do finala.

Od kandidata očekuje i da uče iz svojih grešaka, poštuju namirnice s kojima rade, ali i jedni druge kako bi servirali što bolja jela. Za sebe kaže da nije previše strog, a iako se možda neki ne bi složili s tim smatra da, ako je kritika konstruktivna, nikako ne može odmoći, samo pomoći.

Kuhanje mu je, kaže, u genima, dolazi iz ugostiteljske obitelji pa mu je ljubav prema poslu došla nekako prirodno.

– Tata mi je bio kuhar i često me vodio sa sobom na posao pa bi se moglo reći da mi je karijera počela već u vrtiću. Ona ozbiljnija, profesionalna, krenula je nakon završene srednje ugostiteljske škole i početka rada u Kreativnoj kuhinji. Mogu reći kako je moj poslovni put bio obrnut nego kod većine kolega – prvo sam se dugi niz godina bavio konzultiranjem pa tek zatim posto executive chef.

– Konzultiranjem i kuhanjem bavim se skoro 18 godina, zahvaljujuće tome imao sam priliku raditi u mnogim kuhinjama i s brojnim cijenjenim kuharima u vrhunskim restoranima u Hrvatskoj i inozemstvu, a sad, evo, i biti dio žirija u MasterChefu – dodao je Melkior, uz kojeg su se u voditeljskoj ulozi našli i Damir Tomljanović i Stjepan Vukadin koji će kandidate voditi kroz čitavu sezonu, biti njihova podrška i kritika, a osim samih jela, bitan im je i karakter osobe.

Za savršeno jelo nema recepta, svaki pojedinac ima svoju viziju kako bi to savršeno jelo trebalo izgledati, no kada bi Melkior trebao birati svoje omiljeno jelo, to bi svakako bila mamina lešo pasovina, odnosno morski pas. Prvo pak jelo koje je sam pripremio bilo vrlo jednostavno.

– Mislim da su prvo jelo koje sam pripremio bile hrenovke i jaja, a prvo koje pamtim da sam bio baš ponosan je piletina u umaku od limuna u prvom razredu srednje škole – rekao je chef koji kaže da je ključ za vrhunsko jelo ponavljanje procedura, rad na tehnikama i dorađivanje recepta budući da će rijetki recepti i ideje funkcionirati od prve, ali sve je zapravo stvar prakse. Kuhanje je, kako kaže, zahtjevan, ali iznimno lijep posao koji traži mnogo odricanja i posvećenosti kako bi se izgradila uspješna karijera.

Posao chefa podrazumijeva nestalno radno vrijeme, nema standardnih smjena od 9 do 17 sati, a rijetki su i slobodni dani. Supruga Andrea, baš kao i on, na poslu provodi cijele dane pa često pojedu nešto s nogu kada nemaju volje za neki zahtjevniji recept ili dugu pripremu jela. Melkior nam je otkrio tko je glavna faca u kuhinji u njihovu domu.

– Kod nas doma definitivno je glavna kuharica supruga, ja joj dođem kao mali od kužine – našalio se chef te otkrio i tko mu je glavni kritičar.

– Generalno su mi najveći kritičari članovi obitelji, ponajviše brat. I on je kuhar pa su naša prepucavanja oko toga tko je bolji sastavni dio svakog obiteljskog druženja – opisao je Melkior, a osim brata, iskrena je i majka koja, kada joj se nešto ne sviđa, jednostavno kaže da ništa ne vrijedi ono što je skuhao.

Za kraj novog miljenika publike morali smo pitati ide li u njegovu slučaju ljubav doista kroz želudac. – U mom slučaju definitivno da! – kratko je zaključio Melkior, a budući da se njegova Andrea pristala udati za njega, zasigurno je imao idealan recept koji ju je oborio s nogu!

