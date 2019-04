William i Kate se rastaju? Ovo je navodno njegova ljubavnica!

Anche le Duchesse si arrabbiano: #katemiddleton ha rotto in maniera burrascosa con la sua (ex) migliore amica Rose Hanbury, moglie di David Rocksavage Marchese di Cholmondeley. La coppia di Marchesi era molto unita ai Duchi di Cambridge, loro vicini di casa quando erano ad #anmerhall. Non si sa bene cosa sia successo ma Kate ha detto a William che vuole la coppia fuori dal loro giro di frequentazioni. A nulla sono valsi intentativi del Duca di Cambridge di mettere pace, si sa che quando le donne litigano è meglio non mettersi in mezzo. Si tratterà di gelosia? #katemiddleton #williamwindsor #dukeofcambridge #duchessofcambridge #marquessofcholmondeley #marchionessofcholmondeley #royalfamily #davidrocksavage #rosehanbury #alltheroyalsoftheworld fonte Daily Mail

