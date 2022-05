otvorio je dušu

Will Smith o problemu s drogama i teškom djetinjstvu: 'Smatram se kukavicom, otac mi je ostavio traume'

Glumac Will Smith (53) gostovao je u showu ''My Next Guest Needs No Introduction'' s Davidom Lettermanom i progovorio o razboju kada je imao problema s drogama, ali i teškom djetinjstvu s ocem zlostavljačem koje ga je obilježilo.