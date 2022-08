Voditeljica koja je preminula od raka ostavila je emotivno pismo sinu i kćeri: Riskirajte i budite hrabri

U lipnju ove godine nakon duge i teške borbe s rakom crijeva u 40. godini preminula je Deborah James, voditeljica BBC-jevih podcasta. Britanski mediji prenijeli su sada dio sadržaja pisma koje je Deborah ostavila svojoj djeci, a koje će u potpunosti biti objavljeno u njenoj knjizi "How to Live When You Could Be Dead". U mjesecima prije nego što je umrla, Deborah je napisala pismo svojoj djeci, Hugu (14) i Eloise (12), koju je imala u braku sa suprugom Sebastienom Bowenom. U emotivnom pismu se prisjeća onoga što ju je privuklo Sebastienu, piše o njihovim bračnim izazovima i čemu se nada za brakove svoje djece.

- Trenutno sjedim pored Sebastiena, ljubavi svog života. Nikad nisam stvarno znala možeš li imati ljubav svog života, ali sad znam što je u temelju neupitne ljubavi između dvoje ljudi. Oduvijek sam voljela svog supruga. Svidio mi se čim sam ga upoznala, a nakon trećeg spoja znala sam da ću se udati za njega - napisala je Deborah i dodala kako joj je i nakon 18 godina zajedničkog života najprivlačnija osoba te se zbog njega uvijek osjećala sigurno. U nastavku pisma obratila se svom sinu i kćeri i poručila im je kako su cijeli njezin svijet.

- Želim da djeca shvate da se život ne odvija uvijek po planu. Možete imati planove i ciljeve, ali morate biti spremni na to da je život nekad zanimljiviji ako se krene stranputicom. Riskirajte i budite hrabri. Nemojte čekati mirovinu da istražujete svijet. Naučite balansirati između sadašnjosti i budućnosti. Vjenčajte se isključivo iz ljubavi - napisala im je Deborah.

