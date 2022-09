Voditelj šokirao čelnike televizije onime što je napravio u programu uživo, ekspresno je dobio otkaz

Gledatelji američke televizije KTLA ovih su dana mogli svjedočiti nesvakidašnjoj situaciji tijekom koje je voditelj Mark Mester pobjesnio tijekom emisije uživo i otkrio što misli o svojoj redakciji i kolegama. Zbog svoje burne reakcije odmah je dobio i otkaz.

Naime, Mesteru je zasmetalo što njegovoj suvoditeljici Lynette Romero, koja je nekoliko dana ranije dala otkaz kako bi krenula raditi na drugoj televiziji, uprava nije dopustila da se oprosti od gledatelja unatoč tome što je na tom radnom mjestu provela 24 godine.

Producenti su navodno napisali dio koji je Mester trebao pročitati u emisiji kao posvetu Lynette povodom njezina odlaska, no on je usred emisije uživo odlučio da njihov tekst neće pročitati već se gledateljima obratio svojom izjavom i ponašanje svojih nadređenih javno nazvao 'neprimjerenim'.

"Želim započeti odmah tako što se želim ispričati Lynette. Toliko te volim, ti si doslovno moja najbolja prijateljica. Nisi zaslužila ono što ti se dogodilo", rekao je i nazvao potez produkcije nepristojnim, okrutnim i neprimjerenim. Snimka se odmah proširila i društvenim mrežama.

What a crappy @KTLAWeekendAM show as @mester_mark to explain the abrupt departure of @LynetteRomero.

It’s not Saturday Mornings anymore since Lynette is not at the anchor desk.@mtelles cold words “…We love you Lynette…all right we are going to move on..” Geez…move on? 🤦‍♂️ pic.twitter.com/CO4MN9nPbf