Poznati glazbenik oglasio se o optužbama koje su žene iznijele protiv njega: 'Bio sam naivan i glup'

Glazbenik Adam Levine (43) odlučio je s javnosti podijeliti svoju verziju priče o seks skandalu u kojem se našao. Frontmen benda Maroon 5 priznao je da je slao objavljene poruke, no ne i da je imao aferu.

- Trenutačno se o meni puno priča i ovom prigodom želim sve raščistiti. Loše samo prosudio komunikaciju, ali nisam imao aferu, iako sam prešao granicu tijekom prilično tužnog razdoblja moga života. U određenim trenucima razgovor je postao neprikladan, ali sredio sam to i djelovao proaktivno, rješavam to sa svojom obitelji. Moja supruga i obitelj su sve do čega mi je stalo na ovome svijetu. To što sam bio dovoljno naivan i glup da riskiram jedino što mi je uistinu važno, najveća je pogreška koju sam mogao napraviti. Nikad je više neću ponoviti. Preuzimam punu odgovornost. Proći ćemo kroz to. I proći ćemo kroz to zajedno - napisao je Levine na društvenim mrežama.

Foto: Instagram screenshot

Podsjetimo, influencerica Sumner Stroh prije nekoliko dana objavila je TikTok video u kojem je rekla kako je godinu dana imala aferu sa slavnim glazbenikom. Summer je u videu podijelila screenshotove poruka koje joj je Levine slao putem Instagrama, a otkrila je i kako ju je čak pitao može li svoje dijete nazvati po njoj. Nakon njezinog videa, privatne razgovore s pjevačem objavile su i druge žene. Tako su komičarka Maryka i Alyson Rose objavile snimke zaslona njihovih razgovora.

- Skreni se pažnju je****m sa mnom. Opsjednut sam tobom - pisalo je u porukama koje je dobila Maryka. - Možda trebam vidjeti tu stražnjicu. Gledanje tvoje stražnjice kako pleše će me zauvijek obilježiti, no inače sam nevjerojatno - još je jedna od poruka.

- Učinio bih sve za to. Kupio bih odrezak za nju i govorio joj slatke stvari. Želim sad tetovirati svoju stražnjicu - piše na snimkama zaslona. Pojavila se i četvrta žena i to bivša instruktorica joge Adama Levinea, Alanna Zabel, koja ga je optužila da joj je slao slične poruke. Zabel je trenirala pjevača od 2007. do 2010. godine, a navodi da joj je Levine pisao da želi 'provesti cijeli dan gol s njom'.

Inače, Adam je u braku s Viktorijinom anđelicom Behati Prinsloo (34), a par je nedavno otkrio da očekuju svoje treće dijete. Prinsloo je pokazala svoju trbuščić dok je bila na odmoru na Havajima sa suprugom i kćerima, Gio Grace (4) i Dusty Rose (5). Par svoj privatni život pokušava držati podalje od javnosti, pa se rijetko pojavljuju vani s kćerkama.

