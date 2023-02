Voditelj izgubio 82 kg u godinu i pol: 'Ponovno sam sretan i ispunjen čovjek'

Britanski voditelj James Argent u godinu i pol dana izgubio je čak 82 kilograma. Uspio je to uz pomoć kirurškog zahvata s kojim su se mnogi upoznali zahvaljujući showovima kao što su 'My 600-lb' Life' koji se prikazivao na TLC-u. Riječ je o sleeve gastrektomiji, koja volumen kapaciteta želuca smanjuje za dvije trećine.

"Pretilost je bila moj najveći problem koji sam uspješno riješio zahvaljujući sleeve gastrektomiji, trajnom postupku smanjivanja kapaciteta želuca, čiji se volumen smanjuje za dvije trećine. U travnju 2021. odlučio sam se za taj operativni zahvat kojim se osigurava trajni gubitak kilograma, a u roku od dvije godine moguć́e je izgubiti čak 60 posto tjelesne mase. Sa svojih 183 centimetra sad sam stigao do idealne težine za svoju životnu dob i ne planiram više gubiti na težini. Uz to redovito vježbam, uravnoteženo se hranim i ponovno sam sretan i ispunjen čovjek" rekao je Argent.

Foto: Profimedia

No, nakon te operacije krenuli su novi problemi. Naime, voditelju i dalje nije bilo ugodno skinuti se na plaži zbog viška kože koji mu je ostao nakon gubitka kilograma. Odlučio se, zbog toga, podvrgnuti još jednom kirurškom zahvatu.

"Za svaki problem postoji rješenje, a ja nisam tip koji baš i nema samopouzdanja. Uostalom lanjskog ljeta sam upoznao ljubav svog života Stellu Turian i to na vjenčanju zajedničkih prijatelja na grčkom otoku Mikonosu. Naravno da nije bila oduševljena mojim visećim trbuhom, ali duh i šarm su ipak prevladali njezino gnušanje" kazao je James koji kaže da im ne smeta razlika u godinama. Stella je od njega, inače, mlađa čak 17 godina.

"Odlično se slažemo i planiramo zajednički život, čim ona riješi sve što još treba obaviti u Italiji. Upoznao sam njezine roditelje, a i Stella moje. Međusobno se svi skupa odlično slažemo" priznao je. James nije samo voditelj, već i reality zvijezda. Pojavio se u showu 'The Only Way Is Essex', te 'Celebrity Super Spa'. osim s kilažom imao je problema i s ovisnosti o kokainu. Godine 2014. prvi je put zbog te droge završio na odvikavanju. Kako je jednu ovisnost nakon toga pokušao zamijeniti drugom - počeo se prejedati i to opsesivno. Upravo to je bio razlog zašto je udvostručio svoju tjelesnu masu.

Ipak, čini se da su sad ti problemi iza njega, pogotovo zato što je gotovo nemoguće konzumirati veliku količinu hrane nakon operacije, a vjetar u leđa dala mu je i nova veza, iako se mnogi pitaju hoće li potrajati, u strahu da će njemu i Stelli ipak na kraju presuditi razlika u godinama.

