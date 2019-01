Vita Vukov: 'Djeda Vicu pamtim po spektakularnim ručkovima'

Od smrti Vice Vukova prošlo je 10 godina, a Đani Stipaničev njemu u čast priprema humanitarni koncert “To je tvoja zemlja“ koji će se održati 5. veljače u Lisinskom. Repertoar će biti ispunjen sjećanjem na stvaralaštvo legende hrvatske glazbe. Također, projektom „To je tvoja zemlja“ Hrvatska liga protiv raka obilježava 52. godišnjicu rada, a prihod od ulaznica namijenjen je oboljelima.

– Na koncertu ćemo uživati u interpretacijama Vicinih pjesama koje su od Opatijskog festivala 1959. godine pa do gašenja njegove karijere 1971. ostavile toliki opus kvalitetnih, velikih, himničkih pjesama. Prekrasne izvedbe kao što su “Pismo ćali” i “Zvona moga grada” samo su dio posebnog repertoara – istaknuo je Stipaničev. Uz Đanija će na koncertu nastupiti i Radojka Šverko, Tomislav Bralić, klapa Ragusavecchia te posebna gošća – Vicina unuka i kći Emila Vukova i Ksenije Pajić Vita Vukov. Dvadesetsedmogodišnja pjevačica kaže da je sretna što sudjeluje u projektu i ističe kako ovo nije prvi put da Đani uspješno izvodi i promovira Vicine pjesme. – Velika je radost sudjelovati u ovom projektu. Lijepo je to što se didino ime i dalje na ovakav način vezuje za humanitarne projekte. On je i sam mnogo puta nastupao na koncertima za Ligu protiv raka – kaže.

Da se želi baviti glazbom shvatila je kao destogodišnjakinja kad je na tatinom kasetofonu prvi put čula Vladimira Horowitza kako svira. Prije dvije godine debitirala je u opereti koju su režirali Branka Cvitković i Dinko Bogdanić o čemu kaže: – „Vesela udovica“ je prekrasan projekt Ronalda Brausa. No, kako sam fokusirana na diplomu u Klagenfurtu, gdje studiram klavir i korepeticiju, nemam vremena za zajedničke probe, a nastupam solistički. Planiram diplomirati u lipnju, a zatim održati samostalni recital u Zagrebu, kao svojevrsnu zagrebačku proslavu druge diplome.

Kaže da nije osjećala pritisak javnosti zbog poznatog prezimena, ali ga je sama sebi nametnula jer smatra da kao unuka legendarnog pjevača mora oduševiti te dodaje kako je i Vice bio perfekcionist, a takav joj je i otac. No, pjevanje nije bio njezin prvi izbor, isprva je htjela biti balerina, ali geni su prevagnuli.

– Glazba mi se ipak čini kao prirodan slijed, osim dide, glazbom se bavila i moja nona Diana Bulat-Vukov koja je svirala klavir i pjevala, čak je za didu skladala i jednu pjesmu. Tata Emil je klasični pijanist, a teta Ivana pjeva jazz. U kući se uvijek pjevalo i sviralo – kaže Vita. Bivši hrvatski proljećar koji je, usprkos tadašnjoj vlasti, uvijek isticao svoje hrvatstvo što mu je donijelo probleme od pretresa stana do povlačenja ploča iz trgovina, Vice Vukov je od početka hrvatske samostalnosti devedesetih bio aktivan i u politici, a 2003. je ušao u Sabor na listi SDP-a kao nezavisni zastupnik. Pitali smo Vitu vidi li se i u tom području.

– Dida je bio političar, i veliki intelektualac, svoje ideje je uvijek dijelio s obitelji, pa čak i sa mnom, iako sam tada bila mala. Uvijek se u kući razmišljalo i razgovaralo o politici, tako da ne mogu reći da mi je to strano i da me ne zanima, ali do sada nisam imala prilike ni vremena da se njom ozbiljnije bavim. U slobodno vrijeme Vita najradije šeta psa, ide u teretanu, posjećuje izložbe i koncerte te voli čitati. Djeda Vicu pamti po brojnim lijepim stvarima, a nadasve po njegovim spektakularnim ručkovima jer je izvrsno kuhao, ali i po vicevima kojima je uvijek uveseljavao sve. – Pamtim ga po toplini, posebnim riječima i izrazima kojima se služio, koje je sam znao izmisliti. Bio mi je uzor još od najmlađih dana, ali ne zato što je bio poznat, nego zbog njegova nepokolebljivog ljudskog integriteta kojim je zračio – kazala je Vita.