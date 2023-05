Više od 19.000 posjetitelja pokrenulo je jubilarni peti Sea Star

Snagom više od 19.000 posjetitelja sinoć je pokrenut jubilarni peti Sea Star. Događaj kojim se lansira nova turistička i festivalska sezona nadmašio je prošlogodišnje brojke posjete prve večeri, nošen inspiriranim nastupima internacionalnih i regionalnih zvijezda predvođenih spektakularnim Robinom Schulzom, zatim Mahmutom Orhanom, Senidom, Hiljsonom Mandelom, Dariom Kolosovom, Etappom Kyleom, Markom Nastićem i Dejanom Milićevićem.

Koliko su sjajan mamac za publiku pokazali su i Nika Turković, omiljeni slovenski rokeri Joker Out, kao i techno heroji koji su furiozno zatvorili program Nautilus Arene Dj Jock i Shipe. Superiorna produkcija, jedna od najkvalitetnijih ikad doživljenih na Jadranu nosila je svih desetak festivalskih pozornica i zona, a u svojoj punoj snazi pokazat će se večeras kad najtraženija svjetska turneja konačno stiže u Hrvatsku. Na Tesla Main Stage u laguni Stella Maris svom snagom će se srušiti mitski electro punkeri The Prodigy u večeri koja bi mogla oboriti rekorde. Grupa Prodigy već je stigla u Umag, što je na njihovom Instagramu potvrdio i vođa benda Liam Howlett pozirajući ispred jednom od umaških grafita.

Bend koji je predvodio prvi Sea Star vraća se na mjesto rođenja festivala 6 godina kasnije, a svoj nastup će započeti u 00:30! Vrata u Stella Maris Resortu Plava Laguna večeras će se ponovo otvoriti u 19:00, dok će program krenuti od 20:00. Na Tesla Main Stageu prvi je na redu RNB Confusion Sound System s DJ Turkom i Zembo Latifom, nakon koji u 21:00 slijede Dzipsii, u 22:00 Podočnjaci te u 23:00 Krankšvester. The Prodigy će atmosferu dovesti do usijanja svirkom od 00:30, a poslije njih glavnu scenu preuzima techno superstar Indira Paganotto od 02:00 i Lanna od 05:00. Obližnja Nautilus Arena večeras je u potpunosti u znaku regionalnog trapa a u programu koji traje od 20:00 do 06:00 nastupaju Grše, Fox & Surreal, 30Zona, Ružno pače, Buntai, Miach, Micka Lifa, Masayah i TTM. Electric Waves donosi nastupe Marcela, Ian F-a, Bronskog, Kalija, Innaca i Koraka, dok je Silent Octopus u rukama DJ Dirtyja, Djure, XLX-a i Mr Fanatica.

Na subotnji program nastavit će se Closing party koji počinje ujutro u 06:00 i traje do podneva, uz nastupe Electric Waves postave koju čine Bronski, Marin Biočić, Ian F i Marcel. Za danas se u ponudi nalaze jednodnevne ulaznice po cijeni od 39 eura, te VIP Gold i Onstage Experience VIP. Sve informacije o ulaznicama dostupne su na službenim stranicama festivala kao i na svim prodajnim mjestima sustava Entrio. Ovogodišnji Sea Star festival, od 18. do 21. svibnja, realizirat će se uz podršku Hrvatske turističke zajednice, Istarske županije, grada Umaga, Turističke zajednice grada Umaga, Turističke zajednice Istarske županije i Plave Lagune.

